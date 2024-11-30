彰化永靖祭祀鄭成功有典故 慶祝400歲聖誕免費享用米食

高雄燕巢番石榴、台南玉井與屏東枋山的芒果，據說果苗都來自彰化縣永靖鄉，今鄉公所結合延平郡王鄭成功400周年聖誕，下午招待品嘗米糕、肉粽等米製食品，贈送百香果等千株苗木，推廣永靖鄉的文化及農特產品，活動熱鬧滾滾。

今年也是永靖鄉鄭成功紀念館入火安座20周年，鄉公所邀請鄉內各宮廟主祀神尊駐駕館內，另廣邀中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會、財團法人彰化鄭成功廟，及南投縣國姓鄉、名間鄉等與鄭成功有關的機關團體，今下午在鄭成功紀念館祭祀國姓爺及眾神明。

館外各米食攤位準備分送肉粽、碗粿、芋粿巧、什穀粥、炒米粉、油飯、米苔目甜湯、爌肉飯、竹筒飯和四神湯，每人一券領取一種，民眾從館內第一攤位往外排隊近百公尺，陣仗不輸領取世界棒球12強冠軍雞排的人龍。

鄉公所請西社區發展協會示範製作滷肉飯，湳港社區發展協會公開烹調油飯的秘訣，針對永靖有「苗木之鄉」美稱，鄉公所贈送千株苗木，還請五福社區造田園藝示範果苗嫁接技術。今活動設置公益關懷區和兒童彩繪區，鄉公所與社區、社團舉辦義賣、捐贈在歲末年終關懷弱勢。

鄉長魏碩衛表示，永靖鄉種苗、嫁接技術發達，高經濟作物超越傳統農業，成為全台水果種苗的娘家，往年舉辦永靖鄉米食果苗節都會邀請高雄番石榴農民、台南和屏東的芒果農民回來，今年此時芒果非時令水果，只請番石榴農民回來。

傳說永靖鄉早年火災頻仍，經高人指點祀奉國姓爺鄭成功，從此平安。原鄭成功廟在路邊，為配合拓寬道路必須遷移，獲財團法人文向教育基金會名譽董事長朱炳昱捐款200萬元重建，永靖鄉公所今感謝朱炳昱，及長期認養單位「頂新和德文教基金會」和社會各界支持。