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中市警反毒宣導不嚴肅 音樂演出吸引年輕人參與

中央社／ 台中30日電

台中市警局今天舉辦反毒主題曲頒獎典禮，副局長黃永志表示，希望透過音樂演出方式，吸引年輕人參與，讓反毒不再只是嚴肅宣導，而是融入生活、充滿活力的行動。

「當我們串在一起，Don't毒it」反毒主題曲歌手頒獎典禮暨發表會下午在廣三SOGO百貨前廣場舉行，活動透過反毒歌曲製作、學生演出的MV，以及高人氣網紅歌手與新興饒舌團體表演，以年輕人喜愛形式傳遞拒絕毒品訊息，深化反毒教育影響力。

依台中市政府警察局少年警察隊統計，民國113年查獲施用毒品少年數據已較去年減少7%。這次市政府少年輔導委員會創新採用音樂作為反毒宣導新模式，藉由多元管道推廣反毒概念。

反毒主題曲透過徵選5名同學擔任演出。其中，獲選歌手任永晴幼時因父母事業忙碌，多由祖母陪伴長大，今天適逢祖母生日，任永晴以當選反毒主題曲演唱歌手祝祖母生日快樂，也藉此歌曲一同號召青年學子加入反毒行列。

警方表示，新興毒品層出不窮，如又稱「喪屍煙彈」的依托咪酯原是醫療用途，卻遭不肖分子加入電子煙油中，以「合法替代大麻」等話術哄騙年輕族群購買。所幸目前依托咪酯已被列二級毒品，藉加重刑罰望減少毒品流傳。

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