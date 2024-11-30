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台中移民節活動首度移師東勢 體驗多元文化融合

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，活動熱鬧。圖／台中市府提供
台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，活動熱鬧。圖／台中市府提供

台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，邀請客家及新住民團體的多元文化表演，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席活動表示，市府每年舉辦移民節慶祝活動，建立多元文化與族群融合的分享平台，今年首度移師東勢舉辦，讓民眾體驗異國文化及客家文化交織的多元風貌。

吳世瑋表示，台中山城人口在全台占比雖不高，但新住民人口在山城中的比例卻不少，今年移民節慶祝活動經市議員吳振嘉建議，移師東勢舉辦，除讓民眾體驗客家文化的多樣風情外，希望藉由此活動讓民眾體驗新住民文化之美，激發多元文化的火花。

吳世瑋感謝新住民對台灣社會的貢獻，他說盧秀燕市長很重視新住民權益與多元文化，包括開設生活適應輔導班、新住民單一服務諮詢窗口等，提供各項新住民照顧服務措施，市府將於12月舉辦新住民交流座談會，提供更貼近新住民需求的服務措施，打造台中成為幸福宜居好城市。

立法院副院長江啟臣表示，台灣是個移民社會，台中更是幸福、包容且宜居的城市，歡迎新住民、新移民來到台灣，到台中，尤其來到台中山城，山城是台中新住民、新移民占比相對較高的區域，大家相處融洽就像一家人。

立委楊瓊瓔表示，全台的新住民約60多萬人，台中市新住民人口逐年增加，目前已超過6.4萬人，感謝盧市長及所有市府團隊長期對新住民的照顧，12月18日是國際移民日，也是我國的移民節，今天藉由慶祝活動，大家互相交流，紓解思鄉的心情，齊聚幸福宜居台中。

立委麥玉珍說，她民國97年到台中，感謝盧市長及前市長胡志強的照顧及提拔，讓她有機會去照顧新住民，新住民基本法今年已三讀通過，為台灣新住民提供更完善的支持和保障，讓新住民與台灣一同扎根，並為下一代努力，期盼大家攜手努力讓台灣更好。

民政局表示，此次活動邀請東勢國小、春天印尼舞團及希望舞團等表演團體帶來精彩演出，還有各式異國攤位，越南斗笠、印尼米畫及藍染DIY等異國文化體驗，並邀請新住民家庭穿著家鄉傳統服飾，華麗展現各國服飾之美，讓民眾感受與欣賞不同國家文化。

台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，活動熱鬧。圖／台中市府提供
台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，活動熱鬧。圖／台中市府提供
台中市政府今天在東勢客家文化園區舉行移民節慶祝活動，活動熱鬧。圖／台中市府提供
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客家文化 新住民 新移民

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