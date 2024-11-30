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影／豐原慈濟宮百年建醮大典普度開香 1萬5千桌封街場面壯觀
豐原慈濟宮百年建醮大典活動，今天下午安排普度開香，1萬5000桌擺桌封街普度，場面壯觀，台中市長盧秀燕等人到場，盧秀燕說，慈濟宮今天的普度桌數超過1萬5000桌，是全國最大場。
睽違20年，建廟迄今逾300年的豐原慈濟宮，本月24日起至今天依民間習俗展開為期7天的「建廟300年祈安五朝清醮盛事大典」，推行齋戒茹素，藉此酬謝神恩。
建醮大典今天下午安排普度開香，市長盧秀燕到場表示，慈濟宮歷史悠久，媽祖保佑國泰民安，風調雨順，地方平安，今年建醮大典，普度桌數超過1萬5000桌，是全國最大場普度活動。
立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔和何欣純今天下午也到場參拜，地方人士說，現任台中市長和想選台中市長人都來了。
封街展示的普度擺盤內容多樣，有兵馬俑和可愛動物區，其中一桌是烤鴨掛上人面具，工作人員向參觀者說明，今天是普度，陰間兄弟參加時，烤鴨像徵「壓煞」。
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