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民進黨前立委簡肇棟癌逝 盧秀燕抱病弔唁

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天向癌逝的民進黨前立委簡肇棟弔唁。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天向癌逝的民進黨前立委簡肇棟弔唁。記者趙容萱／攝影

民進黨前立委簡肇棟昨清晨癌逝，享壽70歲，台中市長盧秀燕中午仍有感冒，抱病到靈堂上香弔唁，並慰問簡妻、民進黨台中市議員張芬郁，民進黨立委何欣純、台中市前市長張溫鷹，以及國民黨立法院副院長江啟臣等人到場弔唁。

簡肇棟原為醫師，1998年當選台中縣大里市市長，1999年碰上921大地震，積極投入賑災與重建。2001年底當選第五屆立法委員，2004年底連任失利，2008年初再度失利，但當選人江連福涉及賄選當選無效，簡肇棟補選當選。

2011年9月因駕車撞死路倒男子，辭去立委以示負責，並退出下屆立委選舉，從此淡出政壇，開仁化診所，昨癌逝。

秀燕今天中午忍受感冒不適，在民政局長吳世瑋等人陪同下，到靈堂為簡肇棟上香。她表示，她與簡家兩代交情，「阿叔」（簡肇棟）曾開玩笑說認老不認歲（台語），「謝謝一路來對秀燕提攜照顧，很辛苦，希望在天之靈保佑簡家大小平安，很多工作還沒做完，我們一起撐起來」。

張芬郁及2名兒子在靈堂守候，包括何欣純、江啟臣、張溫鷹、民進黨台中市議員陳雅惠、陳淑華、陳俞融，謝家宜及林德宇等數十人都來弔唁，與「簡醫師」道別，張芬郁與簡肇棟感情深厚，面對最深愛的丈夫驟逝，至今仍哀慟逾恆。

民進黨 醫師

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