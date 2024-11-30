彰化大村鄉設太陽光電系統 說明會無共識再溝通

有業者規劃在彰化大村鄉平和村設立太陽光電發電系統模組，今天辦說明會；不過參加會議的村民持反對立場，認為業者未提出完整配套措施；鄉長賴志明說，再辦說明會繼續溝通。

業者規劃在彰化大村鄉平和村的大村鄉第14公墓，設置太陽光電發電系統模組，根據業者提供的簡報資料，基地面積約為8萬4000平方公尺，鋪設面積約為2萬平方公尺，預計設9540片太陽光電發電系統模組，工程規劃遷移公墓內的禮儀廳，增加停車場，也會新設及擴寬道路。

業者上午在大村鄉舉辦說明會，強調符合鄉公所要求，也將太陽能發電系統模組作為綠能停車場，同時做好水土保持和環境綠美化工作。

不過參加說明會的村民認為，設置地點距離平和村不到500公尺，影響村民生活品質，尤其南部為開發光電產生許多爭議，堅決反對公墓開發光電，以留給後代好的生活環境。

參加說明會的大村鄉長賴志明表示，當公所得知有業者規劃在公墓設太陽光電發電系統模組，於是通知業者辦說明會跟村民講清楚，今天兩邊沒有共識，留待下次再開說明會溝通。

彰化縣政府下午也發布新聞回應，案件目前正在向經濟部能源署申請展延籌設許可，縣府經濟暨綠能發展處已在今年3月將大村鄉公所反對在此處設立太陽能光電場的來文，轉送經濟部能源署，建請參酌地方民意，審慎辦理。