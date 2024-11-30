杜絕廢土入侵 南投府會評估疏浚土方供農業回填使用

南投縣埔里鎮眉溪畔國有地上周遭違法傾倒土方，埔里鎮公所、環保局會勘，估計堆置逾4萬立方公尺。南投縣許多農地回填缺乏土方，外縣市廢土卻常以農業需要為由入侵，南投縣政府將由農業、工務、地政等單位評估，是否成立土方堆置場，提供農業回填使用土方，杜絕廢土入侵。

埔里鎮蜈蚣里民發現，從10月底開始，常有砂石車一大早開進眉溪溪畔，因為砂石車進入時滿載土砂，離開時卻空車，引起居民懷疑，沿著砂石車行進路線追查，發現眉溪畔被傾倒大量土方，已經堆成小山，其中還有黑灰色塊狀物，擔心是爐渣，眉溪是主要灌溉水源，擔心農作物被汙染，民眾趕緊通報。

埔里鎮公所和環保局、第三河川分署會勘後，發現眉溪畔國有地被違法傾倒土方，包括廢土與營建土方並夾雜廢棄物，面積超過1公頃，數量超過4萬立方公尺。環保局將土方送驗，並追查土方來源，並將對國有地承租人開罰，若違法將依廢棄物清理法辦理。

縣議員蘇昱誠、沈夙崢表示，被偷倒廢土數量4萬立方公尺，用砂石車運載需要2千趟次，為何相關單位都沒有警覺，外縣市廢棄土「侵門踏戶」，縣府應嚴格把關，以免南投成為廢土天堂。

議長何勝豐說，南投縣疏浚河川出產砂石和土方。砂石標售每立方公尺約2至3百元，剩下的土方運送到棄土場每立方公尺需給業者5至6百元。

他說，許多農地因為農地改良需要回填土方，農民卻難找到合法、乾淨的土方來源，申請困難，讓外縣市廢土有了可趁之機，許多廢土都是以農地回填為由入侵。南投縣既有這麼多疏浚乾淨土方，縣府應將這些土方集中起來，提供農民合法申請使用。

南投縣政府表示，南投目前已有兩處土石方資源堆置處理場，每處一年堆置量約十幾萬立方公尺，設置新的堆置場，要考量對聯外道路、農業生產環境之影響，將由地政、農業、工務等局處評估後再確定是否設置。