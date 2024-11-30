取消機車兩段式左轉成趨勢 彰化市中山路5路口跟進

機車強制兩段式左轉常被機車騎士批評侵犯路權，也無助於路口安全，繼彰化縣政府之後，公路局彰化工務段也將明年起，試辦取消彰化市中山路從秀傳醫院到陳稜路等5個實施強制兩段式左轉的路口，改採彈性待轉區模式。

彰化市中山路將試辦取消機車兩段式左轉的五個路口長約2公里，分別是中山路2段與陳稜路口（北上）、中山路2段與孔門路口（雙向）、中山路2段與公園路1段（南下）、中山路2段與南郭路1段（南下）、中山路1段與中山路1段515巷（雙向），包括彰化縣政府及縣議會前路段，平時車流量大。

彰化工務段指出，取消機車強制兩段式左轉，因牽涉太多的路權和交通政策，同時須顧及車況和交通複雜度，只能彈性開放，撤下「機慢車兩段左轉」標誌牌面，仍維持機車待轉區，就是沒有強制一定要兩段式，騎士可以自行選擇，可直接左轉，也可選擇由待轉區左轉。

彰化工務段段長廖志彬說，這項試辦措施為期半年，如果成效良好，將會逐漸擴大，但也會與當地村里長、警方、專家等實地會勘後，才會實施。

彰化縣政府從去年底起，先已逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉區模式。第一階段已針對 員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路、彰鹿路，以及 台1線中山路（彰化市區）、台19線彰水路（彰化市及秀水鄉）、台17線芳苑路段 等8條道路，取消禁行機車並拆除強制兩段式左轉的標誌。然而，這些路口仍保留兩段式待轉區標線，提供機車騎士自行選擇直接左轉或進入待轉格再行通過。

縣府表示，考量此政策調整後，有助於改善路口機車通行流動性，縣府在今年下半年，也將進一步推動相關措施，包括 二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路、埔心鄉埔新路，以及和美鎮嘉卿路等路段，陸續取消機車的強制兩段式左轉規定。