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環法自行車賽前進日月潭 2500名好手體驗最美自行車道

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」今上午在日月潭登場。圖／觀光署提供
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」今上午在日月潭登場。圖／觀光署提供

全球具歷史與知名度的自行車運動賽事Tour de France（環法自行車賽），為了給業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」系列，今年首次在台舉辦，今上午在CNN評選為全球十大最美自行車道的日月潭登場，有來自32國的2500名自行車好手共襄盛舉。

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」今上午舉行，在交通部長陳世凱、環境部長彭啓明、交通部政務次長陳彥伯、觀光署長周永暉等人引領下開騎。此次活動也迎來環法破紀錄單站英國籍環法傳奇車手「曼島飛彈」Mark Cavendish。

觀光署表示，此次活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，104公里路線從向山遊客中心出發，沿途一路經過埔里、車程、水里等南投小鎮，最終進入魚池鄉衝刺終點，路線共設置二個2級爬坡點，可爭奪登山王紅點衫榮耀。此外，總成績冠軍得主將有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次。

另外，29公里賽事則以CNN經典環潭路線為主，讓各年齡層都能輕鬆體驗環法氛圍，欣賞日月潭晨間的美景。

觀光署表示，台灣作為聞名國際的自行車王國，除了透過國際品牌自行車活動讓世界看見台灣之外，更重要的是讓來自世界各地的國際客以自行車來體驗台灣友善、永續的旅遊環境。

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」今上午在日月潭登場。圖／觀光署提供
「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」今上午在日月潭登場。圖／觀光署提供

日月潭 自行車 觀光署

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