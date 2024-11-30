雲豹能源興建光電場 彰化大村平和村民反對幸好「祖先有靈感」

雲豹能源集團旗下子公司辰宇能源，今在彰化縣大村鄉舉辦第十四公墓太陽光電發電系統標租案說明會，民眾舉牌拉標語抗議，反對沒完善配套措施的情形下設置光電，經過一個半小時對話，雙方沒交集，鄉長賴志銘宣布下次說明會繼續溝通。

大村鄉第十四公墓位在平和村，約8.4公頃，辰宇能源將設置9540片太陽光電發電系統模組，設置容量為4388.4KW，系統建蔽率約25.56%。辰宇能源人員說明場址和系統建置規畫，將朝向符合鄉公所要求的將升高太陽能發電系統模組作為綠能停車場，並做好水保和環境綠美化。

平和村長賴居林說，過去辰宇能源舉辦說明會，從外地拉兩輛遊覽車民眾參加，全場無異議，平和村民被蒙在鼓裡，幸好納骨塔祖先「靈感」讓村民覺得不對勁，輾轉知道要設置太陽能光電發電系統。

賴居林又說，他看到台南廣設光電的缺點及弊案層出不窮，畢竟這是新科技，簽約長達20年，設置光電後造成環境升溫、20年後回收廢材等問題迄今沒解方，讓他決定反對設置。

陳姓村民指出，日本原本反對核能，這兩年已重啟核電，歐洲很多國家也把核電當綠能，政府反其道而行，搞得台電連連虧損必須漲電費，帶動整體物價上漲，人民痛苦不堪。

陳姓村民表示，他和村民不是不支持開發綠能，而是缺乏完善配套措施，台南光電區周邊居民無不唉唉叫，設置光電的優缺點立判得知，村民不願納骨塔祖先飽受其害，也不願潦草上路的綠能傷害環境，因此反對到底。

另有村民直指第十四公墓緊臨花壇鄉雙倫廢棄土石掩場場預定地，第十四公墓開發太陽光電發電系統，令人懷疑廢棄土石會「暗渡陳倉」埋在公墓底下。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，先前說明會村民擔憂清潔光電板的汙水處理、20年後光電發電模組使用期限屆滿後的廢棄物處理、環境升溫與反光等問題，今說明會未見任何回答，說明會結果若無法得到全體村民認同，再開下去沒用。

辰宇能源人員表示，會用清水洗光電板表面灰塵，汙水沒汙染性，辰宇能源將提撥經費交給能源署，根據20年後的法規處理使用期滿的光電發電系統。