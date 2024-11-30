國土功能分區圖 南投不敢送出

藍營8縣市被點名未繳交國土功能分區圖，新北、台中、彰化、苗栗、雲林、台東等6縣市預計12月送出，桃園預計明年2月；南投縣府表示，議會要求先送審通過才能送中央，若中央未修訂相關子法，縣府也不敢送出。

據傳雲林縣長張麗善致電台中市長盧秀燕，因部分縣市尚未完成作業，中市府協調，等藍營各縣市完成後，在12月一起送交中央；國民黨立委表示，目前朝野共提出27個修法版本，有立委主張再延期實施國土計畫。

雲林縣政府昨天邀集專家學者召開國土計畫審議會，張麗善說，努力在近期內完成草案提送中央，同時建請農業權入法。

張麗善說，站在雲林跟台灣國土未來規畫發展立場，修正會議有幾大方向，包含農1、農2部分，將針對尚未完成重劃的農地、非灌溉區農地、地下水第一級管制區農地，工業區跟產業園區周遭合理範圍，以及重大建設，未來規畫調整，並就未來具發展性經國道、省道、縣道、台鐵、高鐵等鄰近50公尺土地也做修正。

另包含農3、國保2以及農4、城2-1、農5跟城1調整，盼中央能夠依據地方發展整體考量予以認同。

張麗善說，雲林在區域計畫法已被犧牲50年，國土計畫法重新擬定，還要犧牲農民權益，非常不公平，保障國家糧食安全應是全國共同承擔的責任，不應僅由農業縣市與農民負擔，她呼籲各縣市應依照公平正義原則，「有地出地、有錢出錢」，共同確保農地保護與糧食安全，同時建議參考「碳權交易制度」，透過交易或調配機制，合理分擔糧食安全責任。