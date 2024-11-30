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借不到場地？ 彰化建火葬場說明會延期

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣火葬場預定落腳芳苑鄉草湖村，依規定應辦說明會，卻傳出縣府借不到合適場地，造成預定本月舉辦的承諾跳票。縣政府昨強調民意很多元，目前在蒐集階段，一定有場地可以舉辦，並提出令地方滿意的方案。

彰化縣是全台唯一沒火葬場的縣市，縣民往生，家屬都要清晨舉辦告別式，趕送台中、南投、雲林的火葬場，民眾引以為苦。縣府選定芳苑鄉縣有地興建火葬場，引起毗鄰場址的二林鎮居民強烈反彈，曾到縣府及議會抗議外，串連芳苑鄉民成立芳苑二林反火葬場自救會

縣府公告火葬場址，隨後宣布本月中下旬按申設程序舉辦興建說明會，在被自救會抗議後，說明會悄無聲息。地方人士指出，縣政府不方便向公家機關借場地，以免被連結支持建火葬場，改向宮廟借場地多遭婉拒，原因也是宮廟怕被誤會支持。

縣政府不否認當前反對聲浪高漲，若本月到地方舉辦說明會恐遭強烈抗議，說明會萬一流會，火葬場興建案恐生變數。縣府民政處昨強調，現在民意很多元，沒辦法確定回饋方案，民政處盡量收集完整的意見作為擬訂說明會內容參考依據，一定會訂出令地方滿意的方案。

芳苑二林反火葬場自救會長陳光輝說，彰化縣火葬場預定場址旁邊現在有彰化監獄，未來有彰化看守所，周邊更是二林萬興等里的人口稠密區，地點根本不合適，何況火葬場伴隨臭味、空汙、噪音、汙水等問題，「我們唯一主張就是堅持不要做，不接受任何方案。」

火葬場 自救會

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