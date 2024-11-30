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區間測速明重啟 台21魚池-埔里 恢復限速60公里
台21線埔里鎮桃米路段區間測速，4月間因未公告取消原有彈性放寬時速至80公里，共開出1500多筆罰單，經過半年重新宣導後，南投縣警局正式公告明天起恢復區間平均速率60公里為取締標準，最高放寬到70公里，警方呼籲用路人遵守速限，小心駕駛。
縣警局交通隊表示，台21線魚池往埔里方向的區間測速，雖然地方經常反映該路段為省道4線道，速限60公里並不合時宜，因為有時開車光下坡滑行就會超速，頻踩煞車更容易造成後方車流過長，引發交通壅塞，但受限目前公路道路速限規定，無法逕行再放寬速限。
埔里工務段指出，台21線埔里至魚池51至54公里的大雁隧道路段，經查為五級路山嶺區，該路段多處連續蜿蜒，沿線多處景點、學校等，原本設計速率僅每小時30公里，考量車流且遊客多，現已提升至每小時60公里，目前現階段暫無提升限速的規畫。
交通隊強調，台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段，偵測長度約2.8公里，道路環境蜿蜒且下坡，易有超速行駛情形，早就是交通事故發生頻繁的路段，以往傳統定點超速取締，仍無法有效減少事故發生，經前年爭取建置縣內首座區間測速裝置，藉由速度管理有效降低交通事故發生，明起將取締速限重新調為超過每小時71公里以上即取締。
魚池鄉長劉啟帆則希望警方審慎執法，或放寬下坡取締速限，以免重啟區間測速反造成塞車問題。
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