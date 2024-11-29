台中一日雙金 市府獲中央ODF典範獎與雲端創新獎肯定

台中市政府今(29)日獲得數位發展部「ODF推動典範獎」，是六都唯一獲獎機關；同時數位局以「台中市開放圖資與應用永續生態系」獲台灣雲端物聯網產業協會「2024雲端物聯網創新獎」優良應用獎，展現台中在圖資開放應用及政府數位文件保存、流通方面的成就。

台中市數位局長林谷隆表示，獲數位發展部「ODF推動典範獎」，台中市在全國各地方政府中脫穎而出，是六都唯一獲獎機關。

林谷隆說明，中央為鼓勵公務機關使用開放文件格式（Open Document Format，簡稱ODF），設立「ODF推動典範獎」激勵各級地方政府使用ODF文件提供服務，台中市政府接軌「數位平權」國際趨勢，配合中央推動文件標準格式，在市府內部公務使用或對外提供民眾的電子文件，以「ODF」文件格式開放，促進文件流通、長期保存，強化資料開放性。

林谷隆也說，台中市政府同時獲得2024雲端物聯網創新獎，自2016年舉辦以來，首次有地方政府資訊機關獲獎，數位局持續整合市府各機關圖資，建置大台中圖資雲，結合了衛星影像、Google圖資、內政部及農業部圖資等多項資源，有效提升市府資料整合運用的效率，並促進資料一致性，並積極發展地理圖資，推行多項創新應用，如Red Bull Showrun台中國際賽車展演的優惠地圖，以及疫情期間台中市提供市民查閱的口罩地圖及確診足跡地圖等。