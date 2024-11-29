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議員爆多局處傳霸凌 市長盧秀燕：具名檢舉依程序調查

中央社／ 台中29日電
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系記者陳秋雲／攝影

台中市多名民進黨籍議員今天指出，接獲市府員工陳情、天天加班，被長官罵笨，申訴管道淪為形式，市長盧秀燕表示，市府有職場霸凌申訴機制，具名檢舉會依程序調查。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員陳雅惠、陳俞融、謝佳宜、陳淑華、蕭隆澤等人聯合質詢指出，近來接獲市府員工陳情，多個局處因缺額嚴重、工作量大、天天加班，商調遭拒，還被長官罵笨，深陷水深火熱的職場環境。

陳雅惠指出，衛生局長照科辦公室，到了晚上7、8時還是燈火通明，網路上許多發文都指稱衛生局是血汗工廠。

台中衛生局長曾梓展坦言，衛生局業務量大，缺額嚴重，加班是常態，目前正式公務人員165人，約聘僱700多人，因工作環境因素徵人不易，目前離職率約2成。他舉例有護理人員覺得醫院太血汗，到衛生局上班後發現後工作更血汗，又請調回醫院。

陳俞融指出，衛生局有員工陳情稱，長期遭單位主管情緒勒索、大聲謾罵。除了衛生局以外，環保局、新聞局、經發局等都有員工申訴。陳淑華、謝佳宜也說，市府內的申訴機制無效，因申訴可能工作不保、遭調離職位，市府員工才找上民代陳情。

盧秀燕表示，台中市早有成立職場罷凌申訴機制，鼓勵員工申訴也協助處理，累計有800多人次使用申訴專線，1111人次使用一對一諮詢協助，也辦16場團體諮商有4900多人去上課，若機制沒用，不會有這麼多人來。她強調，市府調查不會獵巫，歡迎提供檢舉資料，但必須是具名檢舉，會依照程序辦理。

多人 盧秀燕 職場霸凌 衛生局

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