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彰化歲末演唱會12/21員林登場 美食煙火秀相伴

中央社／ 彰化縣29日電

彰化縣政府不辦跨年晚會，不過12月21日在圓林園生態公園舉辦歲末演唱會，邀八三夭、玖壹壹、陳勢安、林隆璇、施文彬、秀蘭瑪雅等藝人演出，還有美食市集、煙火秀、摸彩。

縣府今天宣布，12月21日在員林市圓林園生態公園舉辦「彰化歲末演唱會」，邀八三夭、玖壹壹、陳勢安、林隆璇、施文彬、秀蘭瑪雅、孟慶而、P!SCO等8組藝人、團體演出，卡司橫跨老、中、青世代，晚會還有摸彩、480秒煙火施放，要讓縣民歡喜迎接2025年。

彰化縣長王惠美出席記者會致詞表示，員林有很多美食及景點，白天可先四處走走，如兔馬鹿公園、三和公園、龍燈公園、寵物運動公園、藤山步道、興賢書院、警察故事館、一畝田琉璃仙境休閒農場，及許多銅板美食如蜜餞、雞腳凍、花生糖、肉乾、米糕、米苔目。

王惠美說，除歲末演唱會，還有12月13日在縣立美術館前廣場辦理耶誕點燈；彰化月影燈季也將於12月28日開燈，開燈當天發送限量2000個小提燈，燈展至明年3月2日；另外，「花在彰化」明年1月29日至2月12日在溪州公園登場，歡迎民眾春節遊訪。

演唱會 美食

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