大甲「天外奇蹟」版汽球屋亮眼改觀 屋內長出大樹很驚奇　

台中市大甲區日南有棟透天民宅，屋頂和牆外掛上許多彩色浮球和回收物有如滿掛汽球，被稱為「天外奇蹟」版汽球屋成知名打卡點，屋主日前過世，屋主之妻費力清除屋內外雜物，汽球屋更顯亮眼，據透露，屋內無意生長的多棵小樹，長到牆外成大樹更顯目，路人嘖嘖稱奇。

屋主今年身體不適，住院後不久死亡，目前由屋主之妻居住，據了解，她在丈夫過世後慢慢清理，屋內外變得較乾淨，許多清出的彩色浮球先暫放一樓，她打算請當地里長或清潔隊協助繼續清除；汽球屋內外現在較乾淨，更可清楚看到狀似牆壁長出的大樹外貌，屋主之妻說，當初只是小樹苗長在透天厝2、3樓之間，他們不以為意，沒想到後來竟長成大樹，從屋內長到屋外。

汽球屋有如佈滿汽球而聞名，成知名打卡點，但屋外長期環境髒亂、蚊蟲孳生，嚴重影響鄰近居民生活，台中市議員李文傑今年5月曾和日南里長邱大豪與清潔隊員、員警到現場清理，改善當地居民的生活品質。

汽球屋位於大甲區的日南地區，屋主長期拾荒，帶回許多回收物，屋外堆放大量石頭和各式彩色浮球，被稱為電影「天外奇蹟」真實版，陸續多人拍照上網，已成知名打卡點，但附近居民困擾，因屋內積滿垃圾，散發著惡臭，成蚊蟲蛇鼠的孳生地。

日南里長邱大豪表示，此問題已存在地方多年，他多次與屋主家屬溝通後，由家屬將內部堆置物移至外側空間，由清潔隊清除，後來陸續移除，屋內堆置物量太多，預計到今年底才可能清理完成。