邀八三夭、玖壹壹等卡司 彰化歲末演唱會冬至夜登場

迎接新的一年，彰化縣向來不辦跨年晚會，而是提前舉辦歲末演唱會，今年訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，將邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等，還有480秒焰火秀及摸彩助興，要讓全場嗨翻。

彰化縣政府今天在縣立美術館前，為「2024彰化歲末演唱會」活動宣傳，縣長王惠美表示，今年演唱會將邀請8組老、中、青喜愛的實力歌手接力演唱，包括近期剛辦完售票演唱兩組重量級天團八三夭及玖壹壹，情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅以及孟慶而、P!SCO樂團等卡司，歡喜迎接2025年到來。

王惠美說，除演唱會外，還有美食市集、480秒煙火秀，還有摸彩抽大獎等等，當天只要憑11─12月消費200元紙本發票2張，即可兌換摸彩券乙張，獎品包括縣府提供的機車、65吋液晶電視、洗衣機及冰箱，此外員林市公所再加碼iPhone16、Dyson吹風機、Garmin手錶、咖啡機、50吋電視等，大家有機會把大獎帶回家。

王惠美表示，在參加演唱會前，鄉親白天可以先到員林藤山步道、興賢書院、警察故事館、及一畝田琉璃仙境休閒農場等景點遊玩，還有許多銅板美食，如蜜餞、雞腳凍、花生糖、肉乾、百年仙草、米糕、米苔目等。

另外，「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，只要在彰化消費滿500元，登錄發票或收據就有機會抽中百萬汽車及多項大獎，配合歲末演唱會，活動當天在員林市消費滿額，還會多一組抽獎序號，增加中獎機會，買越多，中獎越多。

王惠美表示，除歲末演唱會，縣府訂12月13日在縣立美術館前廣場有「聖誕點燈」；「2025彰化月影燈季」也將在12月28日開燈，當天並有精彩燈光秀演出，也會發送限量2000個表情符號小提燈，月影季將一直展出至明年3月2日，每逢周五更有特別版燈光秀；此外， 從大年初一至十五在溪州公園的「花在彰化」活動。