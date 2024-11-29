快訊

中職／60人名單公布前 富邦悍將25歲投捕任意引退

憂川普上任干預聯準會、揮關稅大刀 全球經濟暗藏危機

被反應便當不好吃…韓國瑜中午院會宣布吃麥當勞 立委一陣歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

邀八三夭、玖壹壹等卡司 彰化歲末演唱會冬至夜登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2024彰化歲末演唱會」訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等。記者劉明岩／攝影
「2024彰化歲末演唱會」訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等。記者劉明岩／攝影

迎接新的一年，彰化縣向來不辦跨年晚會，而是提前舉辦歲末演唱會，今年訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，將邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等，還有480秒焰火秀及摸彩助興，要讓全場嗨翻。

彰化縣政府今天在縣立美術館前，為「2024彰化歲末演唱會」活動宣傳，縣長王惠美表示，今年演唱會將邀請8組老、中、青喜愛的實力歌手接力演唱，包括近期剛辦完售票演唱兩組重量級天團八三夭及玖壹壹，情歌王子陳勢安、林隆璇，台語金曲歌王．歌后施文彬、秀蘭瑪雅以及孟慶而、P!SCO樂團等卡司，歡喜迎接2025年到來。

王惠美說，除演唱會外，還有美食市集、480秒煙火秀，還有摸彩抽大獎等等，當天只要憑11─12月消費200元紙本發票2張，即可兌換摸彩券乙張，獎品包括縣府提供的機車、65吋液晶電視、洗衣機及冰箱，此外員林市公所再加碼iPhone16、Dyson吹風機、Garmin手錶、咖啡機、50吋電視等，大家有機會把大獎帶回家。

王惠美表示，在參加演唱會前，鄉親白天可以先到員林藤山步道、興賢書院、警察故事館、及一畝田琉璃仙境休閒農場等景點遊玩，還有許多銅板美食，如蜜餞、雞腳凍、花生糖、肉乾、百年仙草、米糕、米苔目等。

另外，「彰化GO購」活動將在明年1月15日最後一次抽獎，只要在彰化消費滿500元，登錄發票或收據就有機會抽中百萬汽車及多項大獎，配合歲末演唱會，活動當天在員林市消費滿額，還會多一組抽獎序號，增加中獎機會，買越多，中獎越多。

王惠美表示，除歲末演唱會，縣府訂12月13日在縣立美術館前廣場有「聖誕點燈」；「2025彰化月影燈季」也將在12月28日開燈，當天並有精彩燈光秀演出，也會發送限量2000個表情符號小提燈，月影季將一直展出至明年3月2日，每逢周五更有特別版燈光秀；此外， 從大年初一至十五在溪州公園的「花在彰化」活動。

彰化縣政府今天為「2024彰化歲末演唱會」宣傳時，也預告12月28日開燈的2025彰化月影燈季」，現場將贈送2000個表情符號小提燈。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天為「2024彰化歲末演唱會」宣傳時，也預告12月28日開燈的2025彰化月影燈季」，現場將贈送2000個表情符號小提燈。記者劉明岩／攝影
「2024彰化歲末演唱會」訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等。記者劉明岩／攝影
「2024彰化歲末演唱會」訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉行，邀請8組實力歌手輪番演唱，包括八三夭、玖壹壹、情歌王子陳勢安等。記者劉明岩／攝影

演唱會 王惠美

延伸閱讀

彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

凸顯「磚窯故鄉」 花壇國小新活動中心融入八卦窯意象

12強賽／中華隊從不被看好到大勝日本隊 王惠美：很令人感動

彰化辦特殊教育表揚 王惠美肯定獲獎人克服障礙

相關新聞

大甲「天外奇蹟」版汽球屋亮眼改觀 屋內長出大樹很驚奇　

台中市大甲區日南有棟透天民宅，屋頂和牆外掛上許多彩色浮球和回收物有如滿掛汽球，被稱為「天外奇蹟」版汽球屋成知名打卡點，屋...

邀八三夭、玖壹壹等卡司 彰化歲末演唱會冬至夜登場

迎接新的一年，彰化縣向來不辦跨年晚會，而是提前舉辦歲末演唱會，今年訂12月21日冬至晚間，在員林市「圓林園生態滯洪池」舉...

彰化縣火葬場12月辦說明會 自救會撂話：看公告研議對策

彰化縣火葬場預定落腳芳苑鄉草湖村，原訂本（11）月舉行說明會卻跳票，縣政府今表明正在蒐集民意，一定會在12月底前完成說明...

彰化縣7衛生所開辦營養師諮詢服務 有三高困擾可多利用

很多民眾長期受到三高─高血糖、高血壓或高血脂困擾，卻不知道怎麼從飲食去控制，彰化縣衛生局特別在全縣7個衛生局安排專業營養...

台21線魚池區間測速恢復限速60公里 民怨：不小心就超速

台21線埔里鎮桃米路段，4月間因為未公告而取消原有彈性放寬時速至80公里，造成出現1500多筆的罰單，經過半年重新宣導後...

心房顫動年輕化 豐原醫院「心動列車」講座提升診斷和治療

心房顫動有年輕化趨勢，衛生福利部豐原醫院與中華民國心律醫學會協辦「心動列車」心房顫動衛教講座，心臟內科主任程建銘主講，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。