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彰化縣火葬場12月辦說明會 自救會撂話：看公告研議對策

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導
彰化縣二林、芳苑反火葬場自救會本月發動近千人到彰化縣議會陳情抗議，要求撤銷火葬場案。記者劉明岩／攝影
彰化縣二林、芳苑反火葬場自救會本月發動近千人到彰化縣議會陳情抗議，要求撤銷火葬場案。記者劉明岩／攝影

彰化縣火葬場預定落腳芳苑鄉草湖村，原訂本（11）月舉行說明會卻跳票，縣政府今表明正在蒐集民意，一定會在12月底前完成說明會，給鄉親滿意的方案；芳苑二林反火葬場自救會表示，不接受任何方案，唯一訴求就是重新選址。

彰化縣是全台唯一沒火葬場的縣市，縣民往生，家屬都要清晨舉辦告別式，趕送台中、南投、雲林的火葬場。縣政府選定芳苑鄉的縣有地興建火葬場，引起毗鄰場址的二林鎮居民強烈反彈，串連芳苑鄉民成立芳苑二林反火葬場自救會，在籌備會期間已到縣政府抗議，本月16日自救會正式成立，伺機而動。

縣政府原訂本月中下旬舉行火化（葬）場興建說明會，被發動抗議後，說明會被迫延期。據了解，縣政府不方便向公家機關借場地，以免被連結某機關支持興建火葬場，改向宮廟借場地多遭婉拒，原因也是宮廟怕被連結誤會支持，另一方面，縣政府考量反對聲浪高漲，本月到地方舉辦說明會恐難完整說明方案。

縣政府民政處表示，地方民意多元，縣政府盡力完整蒐集各方意見，針對火化場的空氣、汙水、噪音等防制作出對策，回饋方案也將參考各縣市施行規則，因目前還沒舉行說明會無法確認民眾的想法，沒辦法確定回饋方案，但縣政府一定會訂出令地方滿意的方案。

「我們唯一主張就是堅持不要做，不接受任何方案。」芳苑二林反火葬場自救會長陳光輝說，彰化縣火葬場預定場址旁邊現在有彰化監獄，未來有彰化看守所，居住人口眾多，周邊是二林萬興等里的人口稠密區，通往溪湖鎮及中彰化的大門，地點根本不合適，何況火葬場伴隨臭味、空汙、噪音、汙水等問題，他必須說民意就是無條件反對興建，等縣政府公告說明會日期，自救會將研議對策。

火葬場 自救會

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