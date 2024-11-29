彰化縣7衛生所開辦營養師諮詢服務 有三高困擾可多利用

很多民眾長期受到三高─高血糖、高血壓或高血脂困擾，卻不知道怎麼從飲食去控制，彰化縣衛生局特別在全縣7個衛生局安排專業營養師提供一對一的營養諮詢服務，免費提營養諮詢服務，並採預約制。

彰化縣衛生局指出，隨著現代生活方式的改變，慢性非傳染性疾病如高血糖、高血壓及高血脂逐漸成為影響民眾健康的主要風險因子。為了協助有這些健康困擾的縣民，特別安排專業營養師提供一對一的營養諮詢服務。

衛生局表示，此一營養諮詢服務，是根據每位民眾的身體狀況，量身訂製適當的飲食方案，幫助他們更有效地管理慢性疾病，提升生活品質。

衛生局表示，營養諮詢門診服務免費，並採預約制，凡年滿20歲且經診斷為高血糖、高血壓或高血脂的縣民均可透過網路預約參加。服務地點涵蓋彰化市南西北區、員林市、溪湖鎮、和美鎮、二林鎮、田中鎮及北斗鎮等7所衛生所，名額有限，歡迎有相關需求的民眾報名參加。

報名網址: https://consulting.chshb.gov.tw/RsuApp/RsuAppQ000