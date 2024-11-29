台21線魚池區間測速恢復限速60公里 民怨：不小心就超速

台21線埔里鎮桃米路段，4月間因為未公告而取消原有彈性放寬時速至80公里，造成出現1500多筆的罰單，經過半年重新宣導後，正式公告12月1日起恢復區間平均速率60公里執法取締，最高只放寬到70公里，南投縣警局交通隊呼籲用路人小心駕駛。

南投縣警局交通隊表示，台21線魚池往埔里方向的區間測速，雖然地方經常反映該路段為省道4線道，速限60公里並不合時宜，因為有時開車光下坡滑行就會超速，頻踩煞車更容易造成後方車流過長，引發交通壅塞，但受限目前公路道路速限規定，無法逕行再放寬速限。

埔里工務段指出，台21線埔里至魚池51至54公里的大雁隧道路段，經查為五級路山嶺區，該路段多處連續蜿蜒，沿線多處景點、學校等，原本設計速率僅為每小時30公里，考量且遊客眾多，用路人安全，現已提升至每小時60公里，目前現階段暫無提升限速的規畫。

南投縣交通隊強調，台21線埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段，偵測長度約2.8公里，道路環境蜿蜒且下坡，易有超速行駛情形，早就是交通事故發生頻繁的路段，以往傳統定點超速取締，仍無法有效減少事故發生，奮而前年爭取建置縣內首座區間測速裝置，藉由速度管理有效降低交通事故發生，12月1日起，將取締速限重新調為超過每小時71公里以上即取締。