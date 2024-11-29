心房顫動年輕化 豐原醫院「心動列車」講座提升診斷和治療

心房顫動有年輕化趨勢，衛生福利部豐原醫院與中華民國心律醫學會協辦「心動列車」心房顫動衛教講座，心臟內科主任程建銘主講，希望提升民眾對心房顫動的診斷與治療的認識，普及正確的健康觀念。

講座中，程建銘主任講解心房顫動成因、診斷技術及最新的治療方案，讓民眾對心臟健康有更全面的了解；他說心房顫動是一種常見的心律不整，特色在心跳忽快忽慢非常不規律，如果不及早治療，會增加中風風險，還可能導致心臟衰竭甚至死亡；透過心電圖和長期心律監測等診斷工具，電燒術和藥物控制等最新治療方式，能幫助民眾及早發現和治療。

現場提供偵測儀器讓民眾做免費心律篩檢、檢測自己的心臟狀況，進行專業諮詢；年齡越大的民眾較易有心房顫動，但隨著檢測方法進步，近年來發現有年輕化的趨勢，定期篩檢對診斷心房顫動及預防其併發症很重要。