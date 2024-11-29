快訊

過勞與消磨：美國基層公務員「冷漠」的職場故事

台灣寶可夢中心推「扣環吉祥物吊飾」29樣新品！皮卡丘、小火龍掛背包必買

憔悴無神…黃曉明疑似情變葉珂 受訪直言「希望這是一場夢」

過度使用膝蓋突然痛到無法走路 這手術讓他有如重生

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
老翁置換人工膝關節後，隔天可下床復健。記者游振昇／攝影
老翁置換人工膝關節後，隔天可下床復健。記者游振昇／攝影

電視劇「影后」熱度高，劇中主角周凡跌倒膝蓋受傷，強忍著痛還要練舞，骨科醫師提醒，膝蓋受傷不要強忍做運動或跳舞，使用過度膝蓋會惡化；台中一名老翁，年輕時當模板工人又耕田，膝蓋使用過度，他強忍痛不理會，突然不能走路，連站起來都有困難，最後置換人工膝蓋才重新站起來。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主任醫師王芳英表示，一名84歲老翁，因為年輕時膝蓋使用過度，診斷後屬於退化性關節炎第四期，軟骨嚴重磨損，還有內彎變形；開始患者還可以忍，靠著吃止痛藥、打止痛針維持，但是，破碎的軟骨突然掉落，導致再也無法忍耐而無法行走。

最近電視劇「影后」正夯，片中主角之一的周凡膝蓋受傷卻忍痛演戲跳舞，王芳英提醒，如果年輕患者膝蓋疼痛或受傷，就是一種警訊，有可能是十字韌帶或軟骨受傷，如果3天以上都還沒有好，一定要趕緊就醫，聽醫師建議，先採取保守性的治療或復健，如果不理會，恐會造成進一步的惡化，讓膝蓋磨損更嚴重，等到年紀大時，就要更換人工膝關節

陳姓老翁表示，他年輕時耕田沒有耕耘機，完全靠人力，加上自己也扛板模擔任建築工，膝蓋使用過度，偶爾膝蓋痛都忍痛，也覺得不以為意，前二周，膝蓋突然痛到無法站立，根本無法走路，兒子帶他去診所看診，初步研判膝蓋退化，打了止痛針後，症狀緩解勉強能走路，只是過沒幾天又痛到不能走，因此，決定馬上開刀置換人工膝關節。

手術後真的比較輕鬆，而且還可以到處趴趴走。」陳姓老翁說，痛到不能走的時候，兒子問他要不要開刀換人工膝關節，他自認為痛到不能走，完全沒有行動力，不如手術一勞永逸，馬上答應安排手術，術後隔天便能下床走路，「真的要早一點手術，才不會痛那麼久。」

陳姓老翁之子說，父親年輕時的工作確實比較繁重，導致年紀大膝蓋磨損嚴重，他母親10年多前曾經置換人工膝關節，當時手術技術沒有現在純熟，恢復期比較長，岳母也在前一陣子進行同樣的手術，效果很不錯，才決定讓父親也動手術，「我從來沒有看過父親那麼痛苦過，他真的很會忍，痛都不會開口，直到不能走了才喊痛。」

陳姓老翁之子表示，母親還沒有置換人工膝關節前，曾做玻尿酸治療，因膝關節退化嚴重，保守治療都沒效果，拖了很久最後才選擇開刀，這次父親疼痛無法走就直接開刀，趁著身體硬朗還有體力手術，後續復健期也比較短，看到父親能行動自如才放心。

台中一名老翁右膝退化，進行人工膝蓋置換。記者游振昇／攝影
台中一名老翁右膝退化，進行人工膝蓋置換。記者游振昇／攝影
台中一名老翁開刀置換人工膝關節，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英教患者復健。記者游振昇／攝影
台中一名老翁開刀置換人工膝關節，大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英教患者復健。記者游振昇／攝影

手術 膝關節

延伸閱讀

戲如人生！？《影后》影射台灣演藝圈10位大咖明星，你看出來了嗎？

大腸癌早期症狀常被忽略 醫師籲高風險族群定期檢查

癱坐輪椅竟是「頸椎段脊髓神經病變」 手術解壓老翁重拾行走能力

2大叔腹痛難忍！ 醫師手術竟取出矽膠手套、4顆電池

相關新聞

首度採9人座小巴…南投台灣好行 北港溪線今通車

南投縣有14條台灣好行路線，全台最多，再增北港溪線、八卦山線，達16條。北港溪線是原客運6653增班延駛台中高鐵，今天通...

過度使用膝蓋突然痛到無法走路 這手術讓他有如重生

電視劇「影后」熱度高，劇中主角周凡跌倒膝蓋受傷，強忍著痛還要練舞，骨科醫師提醒，膝蓋受傷不要強忍做運動或跳舞，使用過度膝...

彰化縣府逐步取消機車強制兩段式左轉 讓騎士選擇更彈性

彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，讓騎士可以自行選擇直接左...

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

彰化縣二林鎮與日本島根縣雲南市去年簽訂合作備忘錄，雲南市官員本周拜訪二林鎮，今到鎮農會農特產品展售中心，與鎮長蔡詩傑、鎮...

彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，彰化縣政府爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心，縣長王惠美今天到教育部開會，...

彰化花壇欲開發土資場 民眾抗議二階環評說明會

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「花壇廢土堆置場二階環評說明會」，縣議員李成濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。