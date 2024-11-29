過度使用膝蓋突然痛到無法走路 這手術讓他有如重生

電視劇「影后」熱度高，劇中主角周凡跌倒膝蓋受傷，強忍著痛還要練舞，骨科醫師提醒，膝蓋受傷不要強忍做運動或跳舞，使用過度膝蓋會惡化；台中一名老翁，年輕時當模板工人又耕田，膝蓋使用過度，他強忍痛不理會，突然不能走路，連站起來都有困難，最後置換人工膝蓋才重新站起來。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主任醫師王芳英表示，一名84歲老翁，因為年輕時膝蓋使用過度，診斷後屬於退化性關節炎第四期，軟骨嚴重磨損，還有內彎變形；開始患者還可以忍，靠著吃止痛藥、打止痛針維持，但是，破碎的軟骨突然掉落，導致再也無法忍耐而無法行走。

最近電視劇「影后」正夯，片中主角之一的周凡膝蓋受傷卻忍痛演戲跳舞，王芳英提醒，如果年輕患者膝蓋疼痛或受傷，就是一種警訊，有可能是十字韌帶或軟骨受傷，如果3天以上都還沒有好，一定要趕緊就醫，聽醫師建議，先採取保守性的治療或復健，如果不理會，恐會造成進一步的惡化，讓膝蓋磨損更嚴重，等到年紀大時，就要更換人工膝關節。

陳姓老翁表示，他年輕時耕田沒有耕耘機，完全靠人力，加上自己也扛板模擔任建築工，膝蓋使用過度，偶爾膝蓋痛都忍痛，也覺得不以為意，前二周，膝蓋突然痛到無法站立，根本無法走路，兒子帶他去診所看診，初步研判膝蓋退化，打了止痛針後，症狀緩解勉強能走路，只是過沒幾天又痛到不能走，因此，決定馬上開刀置換人工膝關節。

「手術後真的比較輕鬆，而且還可以到處趴趴走。」陳姓老翁說，痛到不能走的時候，兒子問他要不要開刀換人工膝關節，他自認為痛到不能走，完全沒有行動力，不如手術一勞永逸，馬上答應安排手術，術後隔天便能下床走路，「真的要早一點手術，才不會痛那麼久。」

陳姓老翁之子說，父親年輕時的工作確實比較繁重，導致年紀大膝蓋磨損嚴重，他母親10年多前曾經置換人工膝關節，當時手術技術沒有現在純熟，恢復期比較長，岳母也在前一陣子進行同樣的手術，效果很不錯，才決定讓父親也動手術，「我從來沒有看過父親那麼痛苦過，他真的很會忍，痛都不會開口，直到不能走了才喊痛。」