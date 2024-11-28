彰化縣府逐步取消機車強制兩段式左轉 讓騎士選擇更彈性

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，逐步取消各路口禁行機車的標示。圖／縣府提供
彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，逐步取消各路口禁行機車的標示。圖／縣府提供

彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，讓騎士可以自行選擇直接左轉或進入待轉格再行通過；不過針對公路總局所管轄的中山路等重要道路仍採強制兩段式左轉，民眾可視有沒有標誌為準。

彰化縣政府表示，為提升道路使用效率與機車騎士行車便利性，縣府從去年底就已逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉區模式，第一階段已針對員林市員林大道、萬年路、柳橋路、彰化市彰美路、彰鹿路，以及台1線中山路彰化市區、彰化市及秀水鄉台19線彰水路、台17線芳苑路段等8條道路，取消禁行機車並拆除強制兩段式左轉的標誌。不過這些路口仍保留兩段式待轉區標線，機車騎士可彈性自行選擇直接左轉或進入待轉格再通過。

縣府工務處表示，由於此政策調整後有助於改善路口機車通行流動性，縣府於今年下半年度又進一步推動在包括二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路、埔心鄉埔新路，及和美鎮嘉卿路等路段，都陸續取消機車的強制兩段式左轉規定。

雖工務處已拆除機車強制兩段式左轉標誌，但原有的待轉區標線仍予以保留，讓用路人可依個人駕駛習慣及需求，自行選擇是否採用兩段式左轉，以確保行車安全與彈性。工務處表示，縣府將持續檢視道路使用狀況，適時調整相關規定，提供更友善的行車環境。

不過公路總局所轄的中山路省道等車流量大的許多路段並未取消強制兩段式左轉標誌，機車騎士仍需依照規定在待轉區以兩段式左轉，否則仍會被警方開罰，民眾需仔細看有沒有路標標誌為準。

不過公路總局所管轄的中山路等重要道路仍採強制兩段式左轉，民眾可視有沒有標誌為準。圖／警方提供
不過公路總局所管轄的中山路等重要道路仍採強制兩段式左轉，民眾可視有沒有標誌為準。圖／警方提供

待轉區 標誌

延伸閱讀

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

彰化內衣廠拍抽獎送江國豪簽名球 粉領族：抽中超級幸運

彰化在地企業長期贊助母校 江國豪贈3顆簽名球回饋

影／「你的餐廳被偷了」彰化停業庭園餐廳被偷4次 獲警通知才知道

相關新聞

彰化縣府逐步取消機車強制兩段式左轉 讓騎士選擇更彈性

彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，讓騎士可以自行選擇直接左...

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

彰化縣二林鎮與日本島根縣雲南市去年簽訂合作備忘錄，雲南市官員本周拜訪二林鎮，今到鎮農會農特產品展售中心，與鎮長蔡詩傑、鎮...

彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，彰化縣政府爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心，縣長王惠美今天到教育部開會，...

彰化花壇欲開發土資場 民眾抗議二階環評說明會

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「花壇廢土堆置場二階環評說明會」，縣議員李成濟...

彰化內衣廠拍抽獎送江國豪簽名球 粉領族：抽中超級幸運

又進入歲末年終的商家廠拍熱季，彰化縣有多家知名廠商舉辦廠拍，內衣大廠曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華先起跑，抽獎贈送世界棒球...

全台最多溜滑梯！斥資7600萬元清水「谷溜遊戲場」動工

全國最多溜滑梯的谷溜遊戲場動工！台中市建設局斥資7600萬元，在清水鰲峰山公園陽光草坪興建具有34道溜滑梯的遊戲場，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。