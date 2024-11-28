彰化縣府逐步取消機車強制兩段式左轉 讓騎士選擇更彈性
彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，讓騎士可以自行選擇直接左轉或進入待轉格再行通過；不過針對公路總局所管轄的中山路等重要道路仍採強制兩段式左轉，民眾可視有沒有標誌為準。
彰化縣政府表示，為提升道路使用效率與機車騎士行車便利性，縣府從去年底就已逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉區模式，第一階段已針對員林市員林大道、萬年路、柳橋路、彰化市彰美路、彰鹿路，以及台1線中山路彰化市區、彰化市及秀水鄉台19線彰水路、台17線芳苑路段等8條道路，取消禁行機車並拆除強制兩段式左轉的標誌。不過這些路口仍保留兩段式待轉區標線，機車騎士可彈性自行選擇直接左轉或進入待轉格再通過。
縣府工務處表示，由於此政策調整後有助於改善路口機車通行流動性，縣府於今年下半年度又進一步推動在包括二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路、埔心鄉埔新路，及和美鎮嘉卿路等路段，都陸續取消機車的強制兩段式左轉規定。
雖工務處已拆除機車強制兩段式左轉標誌，但原有的待轉區標線仍予以保留，讓用路人可依個人駕駛習慣及需求，自行選擇是否採用兩段式左轉，以確保行車安全與彈性。工務處表示，縣府將持續檢視道路使用狀況，適時調整相關規定，提供更友善的行車環境。
不過公路總局所轄的中山路省道等車流量大的許多路段並未取消強制兩段式左轉標誌，機車騎士仍需依照規定在待轉區以兩段式左轉，否則仍會被警方開罰，民眾需仔細看有沒有路標標誌為準。
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