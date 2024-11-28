彰化縣府逐步取消機車強制兩段式左轉 讓騎士選擇更彈性

彰化縣政府為了讓機車騎士在一般道路有更彈性的待轉模式，已逐步取消各道路機車的強制兩段式左轉規定，讓騎士可以自行選擇直接左轉或進入待轉格再行通過；不過針對公路總局所管轄的中山路等重要道路仍採強制兩段式左轉，民眾可視有沒有標誌為準。

彰化縣政府表示，為提升道路使用效率與機車騎士行車便利性，縣府從去年底就已逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，改採彈性待轉區模式，第一階段已針對員林市員林大道、萬年路、柳橋路、彰化市彰美路、彰鹿路，以及台1線中山路彰化市區、彰化市及秀水鄉台19線彰水路、台17線芳苑路段等8條道路，取消禁行機車並拆除強制兩段式左轉的標誌。不過這些路口仍保留兩段式待轉區標線，機車騎士可彈性自行選擇直接左轉或進入待轉格再通過。

縣府工務處表示，由於此政策調整後有助於改善路口機車通行流動性，縣府於今年下半年度又進一步推動在包括二林鎮斗苑路及萬原路、福興鄉南環路、埔心鄉埔新路，及和美鎮嘉卿路等路段，都陸續取消機車的強制兩段式左轉規定。

雖工務處已拆除機車強制兩段式左轉標誌，但原有的待轉區標線仍予以保留，讓用路人可依個人駕駛習慣及需求，自行選擇是否採用兩段式左轉，以確保行車安全與彈性。工務處表示，縣府將持續檢視道路使用狀況，適時調整相關規定，提供更友善的行車環境。