首度採9人座小巴…南投台灣好行 北港溪線今通車

南投縣有14條台灣好行路線，全台最多，再增北港溪線、八卦山線，達16條。北港溪線是原客運6653增班延駛台中高鐵，今天通車，首度採9人座小巴；八卦山線預計12月中旬上路。

縣府指出，為改善縣內景區交通服務，已爭取台灣好行14路線，全台最多；草屯至國姓路線，新增九九峰動物樂園，並有工藝中心、北港溪溫泉、泰雅渡假村等景點；氦氣球樂園明年3月開放，新增北港溪線今通車。

縣府昨在九九峰動物樂園舉辦試乘，縣長許淑華說，縣內既有14條台灣好行營運路線，遍及日月潭、竹山、鹿谷、水里、信義、埔里、集集、魚池等鄉鎮市，橫跨台中、雲林斗六、彰化田中，甚至阿里山，北港溪線、八卦山線均會在今年底前通車，讓國人能輕鬆遊南投。

公路局台中區監理所表示，北港溪線以公路客運6653草屯鎮往返泰雅渡假村增班延駛至高鐵台中站，並繞駛九九峰動物樂園，讓旅客下高鐵後直接前往草屯、國姓，考量沿線部分景點路幅不寬，採用9人座小巴。

縣府表示，北港溪線初期每天往返2班次，上午8時、下午1時由台中高鐵發車，上午11時、下午4時從泰雅渡村假村發車；八卦山線預計12月中旬上路。