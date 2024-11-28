日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

彰化縣二林鎮與日本島根縣雲南市去年簽訂合作備忘錄，雲南市官員本周拜訪二林鎮，今到鎮農會農特產品展售中心，與鎮長蔡詩傑、鎮農會幹事邱士平共同主持島根縣特產展售開幕式，並敲定雲南市高校生來台畢業走訪二林的計畫。

適逢日本進行改選市長、議員等選舉，雲南市公所指派兩名專員前來，沒高層主管帶隊。二林鎮農會展售中心陳列二林的蕎麥、薏仁、白米等多種農特產品及農產食品，雲南市展示魚乾、香菇乾、茶漬，也有和二林鎮一樣的蕎麥麵、白米等農產品，兩地頗有「仙拚仙」意味。

二林鎮長蔡詩傑說，他和二林鎮樂林食物銀行人員、志工曾拜訪雲南市，認為二林鎮和雲南市的人口、農產很相似，雙方有很大合作空間，去年兩鎮市簽訂合作備忘錄，樂林食物銀行製作紅龍果乾賣到雲南市，有句話說「越在地，越國際。」但願二林鎮加雲南市發揮1+1大於2的概念推動在地特色。

雲南市專員透過翻譯人員表示，雲南市稻米透過二林鎮政顧問林定山協助，輸台已有一段時間，去年經由林定山居中牽線與二林鎮簽訂合作備忘錄，今年帶來雲南市農特產品請大家參觀和品嘗，希望台灣消費者喜愛，未來雙方可進一步交流合作。

據了解，今年10月日本雲南市在微風廣場展售農特產品，有日本高校生來見習，樂林食物銀行志工和國立二林工商學生北上參觀時，與日本高校生互動愉快，因此雲南市專員昨拜訪二林工商及縣立二林高中，初步規畫雲南市高校生來台畢旅，與二林鎮高校生的文化教育交流，及參加二林鎮食農教育課程。