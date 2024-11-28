快訊

不滿川普勝選！莎朗史東轟美國「無知傲慢」 猛批：沒受過教育的人

冷氣團持續至周六！全台凍番薯2地區跌破10度 一圖看懂各地氣溫

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治享年56歲

聽新聞
0:00 / 0:00

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
日本島根縣雲南市在彰化縣二林鎮農會舉辦農特產品展售，今隆重開幕。記者簡慧珍／攝影
日本島根縣雲南市在彰化縣二林鎮農會舉辦農特產品展售，今隆重開幕。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮與日本島根縣雲南市去年簽訂合作備忘錄，雲南市官員本周拜訪二林鎮，今到鎮農會農特產品展售中心，與鎮長蔡詩傑、鎮農會幹事邱士平共同主持島根縣特產展售開幕式，並敲定雲南市高校生來台畢業走訪二林的計畫。

適逢日本進行改選市長、議員等選舉，雲南市公所指派兩名專員前來，沒高層主管帶隊。二林鎮農會展售中心陳列二林的蕎麥、薏仁、白米等多種農特產品及農產食品，雲南市展示魚乾、香菇乾、茶漬，也有和二林鎮一樣的蕎麥麵、白米等農產品，兩地頗有「仙拚仙」意味。

二林鎮長蔡詩傑說，他和二林鎮樂林食物銀行人員、志工曾拜訪雲南市，認為二林鎮和雲南市的人口、農產很相似，雙方有很大合作空間，去年兩鎮市簽訂合作備忘錄，樂林食物銀行製作紅龍果乾賣到雲南市，有句話說「越在地，越國際。」但願二林鎮加雲南市發揮1+1大於2的概念推動在地特色。

雲南市專員透過翻譯人員表示，雲南市稻米透過二林鎮政顧問林定山協助，輸台已有一段時間，去年經由林定山居中牽線與二林鎮簽訂合作備忘錄，今年帶來雲南市農特產品請大家參觀和品嘗，希望台灣消費者喜愛，未來雙方可進一步交流合作。

據了解，今年10月日本雲南市在微風廣場展售農特產品，有日本高校生來見習，樂林食物銀行志工和國立二林工商學生北上參觀時，與日本高校生互動愉快，因此雲南市專員昨拜訪二林工商及縣立二林高中，初步規畫雲南市高校生來台畢旅，與二林鎮高校生的文化教育交流，及參加二林鎮食農教育課程。

日本 食物銀行 高校

延伸閱讀

台味圖騰創作、樹枝雷雕 高市壽山國中迎日本師生

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

雲南1中學師生跳彝族戰舞 8塊腹肌和光頭副校長被圍觀

移交763人 陸稱緬北規模化電詐園區全部剷除　

相關新聞

彰化內衣廠拍抽獎送江國豪簽名球 粉領族：抽中超級幸運

又進入歲末年終的商家廠拍熱季，彰化縣有多家知名廠商舉辦廠拍，內衣大廠曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華先起跑，抽獎贈送世界棒球...

日本雲南市規畫高校畢旅明年來台 市政府專員先彰化探路

彰化縣二林鎮與日本島根縣雲南市去年簽訂合作備忘錄，雲南市官員本周拜訪二林鎮，今到鎮農會農特產品展售中心，與鎮長蔡詩傑、鎮...

彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，彰化縣政府爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心，縣長王惠美今天到教育部開會，...

彰化花壇欲開發土資場 民眾抗議二階環評說明會

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「花壇廢土堆置場二階環評說明會」，縣議員李成濟...

全台最多溜滑梯！斥資7600萬元清水「谷溜遊戲場」動工

全國最多溜滑梯的谷溜遊戲場動工！台中市建設局斥資7600萬元，在清水鰲峰山公園陽光草坪興建具有34道溜滑梯的遊戲場，其中...

台中在中央公園跨年 主打全台唯一「全A咖」

2025台中跨年晚會12月31日在台中水湳中央公園開唱，有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In及新天團告五人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。