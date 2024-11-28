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彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左三)今天到教育部開會，爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心。圖 ／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左三)今天到教育部開會，爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心。圖 ／彰化縣政府提供

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，彰化縣政府爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心，縣長王惠美今天到教育部開會，也尋求4位縣籍立委支持縣府提案，帶動彰南地區發展。

明道大學退場後，廣達50公頃的校地未來做何使用各界關心，除了縣府希望接管校地運用外，還有衛福部也提出計劃爭取做為國家級中藥草研究院，今天各單位在教育部召開會議研商校地未來運用事宜。

王惠美之前已先後拜託4位縣籍立委支持縣府提案，今天在開會前特別到立法院再次拜訪立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、縣籍立委謝衣鳯、黃秀芳、立委張啟楷請他們支持由縣府接管明道大學，謝衣鳯則陪王惠美參加教育部會議。

王惠美今天在會中向教育部、衛福部和農業部說明縣府接管明道大學後，擬將校區規劃為AI軟體產業園區、教育體育園區、有機中草藥園區、綠電交易平台和異地備援中心等計畫，也歡迎衛福部中醫藥研究所前來設立南院，並升格為行政法人中醫研究院，共同促進彰南地區的發展。

由於若接管明道大學，有許多後續行政作業需要中央各部會支持，王惠美說，只要能促進地方繁榮，若中央願意補助數十億元協助衛福部接管明道大學，縣府也樂觀其成，希望行政院早日定案，解決明道大學退場後問題。

教育部 校地 王惠美

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