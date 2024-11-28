彰化花壇欲開發土資場 民眾抗議二階環評說明會

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「花壇廢土堆置場二階環評說明會」，縣議員李成濟、楊子賢與彰化縣環境保護聯盟與居民都反對設土資場，認為廢土堆置場會有汙染水源疑慮，影響地下水灌溉用水水質。

縣議員李成濟等人今天陪同居民前往花壇鄉老人文康活動中心參加說明會，李成濟表示，土石方資源堆置場面積高達20公頃，得先砍伐及破壞大面積原始山林，而且位於八卦山山坡地的地質脆弱區域，近年因氣候變遷影響，極端降雨頻率增加，恐引發土石流災害。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，該區域也是台灣重要野鳥及石虎重要棲地，曾記錄到多種珍稀及保育類動物，包含易危哺乳類金黃鼠耳蝠，還有7 種珍貴稀有鳥類包括東方蜂鷹、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、領角鴞、八色鳥等，還發現有石虎繁殖育幼活動等，所以並不適合在此區設土資場。

楊子賢說，居民會耽心未來營建剩餘土石方會混合各種一般或有害事業廢棄物，難保開發目的是以合法掩護非法。

今天民眾及環團也質疑，開發公司未準備任何書面資料，無法了解業者規劃內容，質疑說明會效力。不過業者快速把簡報內容說完即結束會議。

業者表示，未來進場的是單純的營建土方，不會有廢棄物，所以不會造成水源汙染，而且可以讓土方再利用。

彰化縣環保局表示，縣府受理日興砂石業公司申請將於花壇鄉三家段約20公頃土地設具有填埋、分選、資源再生及土方交換的土石方資源堆置場，今年7月已召開第1次環境影響評估審查會議後決議，全案進入更嚴謹的二階環評審查。開發單位今天在說明會中聽取地方或團體意見後，應納入第二階段環境影響評估報告書初稿進行實質審查。