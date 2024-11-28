彰化內衣廠拍抽獎送江國豪簽名球 粉領族：抽中超級幸運
又進入歲末年終的商家廠拍熱季，彰化縣有多家知名廠商舉辦廠拍，內衣大廠曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華先起跑，抽獎贈送世界棒球賽12強的台灣投手江國豪簽名球，抽中的陳小姐大喊「超級幸運」。
內衣品牌曼黛瑪璉創辦人黃江杏是員林市東出國小校友，長期贊助東山國小推動教育，江國豪曾是東山少棒隊員，昨（27日）回東山感謝昔日栽培他的師長和教練，也致贈親筆簽名球感謝曼黛瑪支持東山少棒隊10多年。
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華今下午開幕，東山少棒隊擔綱表演，展現努力不懈的運動競賽精神，希望更多人關注體育基層培育人才的重要性。東山校長王建凱表示，養一支球隊不容易，人力培訓和器材更新都需要相當經費，不僅需要公部門資源挹注也更需要曼黛瑪璉這樣廠商的支持，校方感謝曼黛瑪璉為彰化、為台灣培養像江國豪這樣的優秀運動員。
今天開幕現場抽出簽名球，結帳消費不限金額，還有機會再抽中簽名球或萬元現金，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華廠慶期間熱請東山國小舞蹈社、員東國小太鼓隊、員林國小音樂班表演，另準備成長型發育內著贈送員東國小弱勢家庭的孩子，建立正確穿內著的觀念。
近年戶外露營活動興起，員林市生活密碼戶外用品生活館12月14日到21日一連8天舉辦年度廠拍，全面五折起，打卡就送來店禮，還有總額10萬元抽獎好禮相送。
氣溫下降，保暖衣、機能衣等防寒衣物廠商跟進廠拍，溪湖鎮大嘉衣業12月13日至22日將推出自創品牌及代工製造的品牌休閒服裝、運動服、羽絨衣、防風防水衣和手套、襪子等產品，百元起跳，埤頭鄉鱷魚原廠每年年底廠拍，今年日期未定，但不少消費者翹首以待。
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