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彰化花壇規劃設土石方堆置場 說明會效力遭質疑

中央社／ 彰化28日電

有業者在彰化花壇鄉山區規劃設土石方資源堆置場，今天在花壇鄉老人文康中心辦說明會，但民眾質疑業者未準備書面資料，無法入場的人也聽不清會議內容，認為說明會無效。

根據彰化縣政府網站資料，有業者規劃在彰化花壇鄉三家段山區設土石方資源堆置場，申請開發面積約為20公頃，業者今天在花壇鄉老人文康中心舉辦二階環評前的說明會，環保團體及當地居民擔心堆置場影響環境，前往參加說明會表達反對立場。

彰化花壇反土石方堆置場自救會長王正一接受媒體聯訪時說，住在堆置場附近的民眾，因自來水管接不過來，還在使用地下水，擔心堆置場設置後會影響地下水質，民生用水受影響。

環團也認為，堆置場位在山坡地的山崩與地滑區，屬地質相當脆弱區域，近年因氣候變遷影響，極端降雨頻率增加，砍伐大面積山林恐引發土石流災害。八卦山脈也是重要的水源頭，廢土堆置場將有汙染水源疑慮，將影響鄰近鄉鎮地下水灌溉用水水質。

不過說明會一開始，就有民眾及環團代表認為，業者沒有準備任何書面資料，無法了解業者規劃的內容；無法進入會場的民眾則在場外大喊，沒有書面資料，又聽不清楚說明會的報告內容，質疑說明會無效。

環團代表及抗議民眾雖提出質疑，但主持會議的業者不為所動，仍繼續把簡報內容念完，也未解釋為何未準備書面資料，將說明會流程走完後即結束會議。

彰縣環保局下午則發新聞稿回應指出，依規定業者應充分蒐集民眾團體意見，並將民眾意見及回應內容，納入第二階段環境影響評估報告書初稿進行實質審查。

縣府後續將邀集相關機關、學者及居民代表召開範疇界定會議，確認應進行環境影響評估項目及調查評定方法後，再召開審查會議進行實質審查。

地下水 環團

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