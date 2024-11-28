快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最多溜滑梯！斥資7600萬元清水「谷溜遊戲場」動工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
清水鰲峰山公園谷溜遊戲場大樹遊戲塔示意圖。圖／台中市政府提供
清水鰲峰山公園谷溜遊戲場大樹遊戲塔示意圖。圖／台中市政府提供

全國最多溜滑梯的谷溜遊戲場動工！台中市建設局斥資7600萬元，在清水鰲峰山公園陽光草坪興建具有34道溜滑梯的遊戲場，其中，又以4層共8公尺高的遊戲塔「大樹之塔」溜滑梯為核心，預計2026年1月完工。

議長張清照今天出席動工典禮說，他爭取在鰲峰山公園設置全國第一座競合運動場，當時造成轟動，有很多親子來遊玩，這次谷溜遊戲場也是最多溜滑梯的公園，相信可以吸引大小朋友來清水遊玩，帶動海線地區觀光，他督促市府要好好建設鰲峰山公園，希望鰲峰山公園成為全國最出名、最好玩的公園。

副議長顏莉敏說，鰲峰山公園不只是台中市著名的景點，甚至是全國及國際性知名景點，吸引大家前來考察。鰲峰山保留很多綠地及樹木，希望這個公園未來不只是全齡化公園，更是可以增進親子感情的公園。

建設局長陳大田說，谷溜遊戲場的設計以「五感與挑戰、永續環境、友善全齡化」三大亮點為主軸，結合「台中美樂地計畫」打造主題式共融遊戲場，有34道不同溜滑梯、共融沙坑、高架歷史棧道等。此外，以通用設計打造友善無礙的通道及遊具。

陳大田指出，遊戲場內設以4層遊戲塔「大樹之塔」為核心，並規畫「全國最多溜滑梯」的設施，共計34道不同溜滑梯，甚至有互動式音效排笛滑梯區，為鰲峰山公園注入更多活力與樂趣，也將成為吸引居民與遊客的全新亮點，展現台中海線的獨特魅力。

台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」今動工，眾人齊力打開禮物盒，完工後將成為全國最多溜滑梯的公園。圖／台中市政府提供
台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」今動工，眾人齊力打開禮物盒，完工後將成為全國最多溜滑梯的公園。圖／台中市政府提供
台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」今動工，眾人祈福開工順利，完工後將成為全國最多溜滑梯的公園。圖／台中市政府提供
台中市清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」今動工，眾人祈福開工順利，完工後將成為全國最多溜滑梯的公園。圖／台中市政府提供

溜滑梯 親子 通用設計

延伸閱讀

台中鰲峰山谷溜遊戲場 打造全台最多溜滑梯

行人地獄？台中人行道堪比障礙賽「4成不合格」 市府說話了

中市忠明南路優化行人空間 興大等4校逾2萬師生受惠

台中樹木健檢升級 光達監測系統告別傳統目視法

相關新聞

台中在中央公園跨年 主打全台唯一「全A咖」

2025台中跨年晚會12月31日在台中水湳中央公園開唱，有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In及新天團告五人...

彰縣府爭取明道大學做AI軟體產業園區 中醫藥研究所南院可並立

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，彰化縣政府爭取接管校地做為彰南AI軟體產業園區和綠電中心，縣長王惠美今天到教育部開會，...

彰化花壇欲開發土資場 民眾抗議二階環評說明會

日興砂石公司將在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土石方資源堆置場，今天召開「花壇廢土堆置場二階環評說明會」，縣議員李成濟...

彰化內衣廠拍抽獎送江國豪簽名球 粉領族：抽中超級幸運

又進入歲末年終的商家廠拍熱季，彰化縣有多家知名廠商舉辦廠拍，內衣大廠曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華先起跑，抽獎贈送世界棒球...

全台最多溜滑梯！斥資7600萬元清水「谷溜遊戲場」動工

全國最多溜滑梯的谷溜遊戲場動工！台中市建設局斥資7600萬元，在清水鰲峰山公園陽光草坪興建具有34道溜滑梯的遊戲場，其中...

影／台灣好行首輛9人座小巴明天上路 跑南投北港溪線

南投縣有14條台灣好行路線，全台最多，再新增北港溪線、八卦山線，達16條。北港溪線為原公路客運6653增班延駛台中高鐵，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。