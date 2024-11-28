全台最多溜滑梯！斥資7600萬元清水「谷溜遊戲場」動工

全國最多溜滑梯的谷溜遊戲場動工！台中市建設局斥資7600萬元，在清水鰲峰山公園陽光草坪興建具有34道溜滑梯的遊戲場，其中，又以4層共8公尺高的遊戲塔「大樹之塔」溜滑梯為核心，預計2026年1月完工。

議長張清照今天出席動工典禮說，他爭取在鰲峰山公園設置全國第一座競合運動場，當時造成轟動，有很多親子來遊玩，這次谷溜遊戲場也是最多溜滑梯的公園，相信可以吸引大小朋友來清水遊玩，帶動海線地區觀光，他督促市府要好好建設鰲峰山公園，希望鰲峰山公園成為全國最出名、最好玩的公園。

副議長顏莉敏說，鰲峰山公園不只是台中市著名的景點，甚至是全國及國際性知名景點，吸引大家前來考察。鰲峰山保留很多綠地及樹木，希望這個公園未來不只是全齡化公園，更是可以增進親子感情的公園。

建設局長陳大田說，谷溜遊戲場的設計以「五感與挑戰、永續環境、友善全齡化」三大亮點為主軸，結合「台中美樂地計畫」打造主題式共融遊戲場，有34道不同溜滑梯、共融沙坑、高架歷史棧道等。此外，以通用設計打造友善無礙的通道及遊具。