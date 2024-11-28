彰化在地企業長期贊助母校 江國豪贈3顆簽名球回饋

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，投手江國豪贈送簽名球給長期贊助母校少棒隊的企業，將作為活動送出3顆球；東山國小校長王建凱說，感謝在地企業支持，讓選手無後顧之憂。

江國豪小時候在彰化縣員林市東山國民小學少棒隊接受訓練，昨天在家人陪同下回母校，受到師生及少棒隊學弟熱烈歡迎。

東山國小校長王建凱今天出席艾思妮國際股份有限公司舉辦「曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華」，他表示，球隊每年比賽超過20場次，整年所需經費近百萬元，公部門雖持續贊助，但養球隊非常不易，感謝艾思妮和台懋等在地企業長期贊助，讓學校有機會培育更多明日之星。

艾思妮創辦人黃丁守的夫人黃江杏說，她今年72歲，畢業於東山國小，因深知學校資源沒有很富足，與丈夫資助母校已16年，很開心江國豪這次在國際比賽嶄露頭角。

今年艾思妮廠慶活動即日起至12月1日舉辦，11月30日將邀請中信兄弟啦啦隊員峮峮相見歡，期間會送出昨天拿到的3顆江國豪親筆簽名球。今天由陳姓民眾抽出第1顆球，她說「超幸運！很高興抽到冠軍隊伍選手的簽名球」。