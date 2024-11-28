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台中在中央公園跨年 主打全台唯一「全A咖」
2025台中跨年晚會12月31日在台中水湳中央公園開唱，有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In及新天團告五人；市府今公布第二波卡司名，五堅情、W0LF(S)獨家合體，在地玖壹壹擔任第一棒開唱，跨年來炸場。
台中市政府新聞局長欒治誼表示，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一「全A咖」的跨年演唱會，一字排開都是北高巨蛋票房秒殺等級的歌手，讓大家「實現幸福」。
新聞局表示，人氣男團五堅情W0LF（S）要用精彩表演向台中民眾們賀新年，對於能在全台最大戶外演唱會場地中央公園演出，邱鋒澤興奮直呼：「很期待！」
新聞局表示，在地天團玖壹壹上月在水湳中央公園舉辦「南北貳路」音樂節相當成功，吸引數萬名樂迷到場朝聖同歡，今年跨年將鎮守家鄉台中與鄉親們共度。洋蔥喊話絕對給台中限定的歌曲與精彩演出。
新聞局表示，2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，31日晚間6時展開，長達7小時、超過18組「全A咖」超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025。
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