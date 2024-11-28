快訊

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

聽新聞
0:00 / 0:00

台中在中央公園跨年 主打全台唯一「全A咖」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
玖壹壹今年跨年將留在台中家鄉開唱。圖／新聞局提供
玖壹壹今年跨年將留在台中家鄉開唱。圖／新聞局提供

2025台中跨年晚會12月31日在台中水湳中央公園開唱，有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In及新天團告五人；市府今公布第二波卡司名，五堅情、W0LF(S)獨家合體，在地玖壹壹擔任第一棒開唱，跨年來炸場。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一「全A咖」的跨年演唱會，一字排開都是北高巨蛋票房秒殺等級的歌手，讓大家「實現幸福」。

新聞局表示，人氣男團五堅情W0LF（S）要用精彩表演向台中民眾們賀新年，對於能在全台最大戶外演唱會場地中央公園演出，邱鋒澤興奮直呼：「很期待！」

新聞局表示，在地天團玖壹壹上月在水湳中央公園舉辦「南北貳路」音樂節相當成功，吸引數萬名樂迷到場朝聖同歡，今年跨年將鎮守家鄉台中與鄉親們共度。洋蔥喊話絕對給台中限定的歌曲與精彩演出。

新聞局表示，2025台中跨年晚會將在台中水湳公園登場，31日晚間6時展開，長達7小時、超過18組「全A咖」超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025。

五堅情受邀到台中跨年。圖／新聞局提供
五堅情受邀到台中跨年。圖／新聞局提供

演唱會 跨年晚會 音樂

延伸閱讀

劍湖山打造史上最歡樂「888秒」跨年煙火秀 出動400台無人機

五堅情台中跨年晚會獨家演出 玖壹壹引爆開場

12強奪冠 台東縣府邀林昱珉、潘傑楷、邱智呈返鄉跨年

台南搖滾耶誕演唱會卡司首曝光 邀麋先生、五堅情開唱

相關新聞

山道猴子再亂闖入新中橫公路 信義警重新調整取締時段

南投山區近來氣候穩定，信義鄉台21線新中橫公路「山道猴子」再度現身，假日清晨經常出現大型重機及超跑車隊，經玉山塔塔加鞍部...

台中在中央公園跨年 主打全台唯一「全A咖」

2025台中跨年晚會12月31日在台中水湳中央公園開唱，有韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In及新天團告五人...

影／台灣好行首輛9人座小巴明天上路 跑南投北港溪線

南投縣有14條台灣好行路線，全台最多，再新增北港溪線、八卦山線，達16條。北港溪線為原公路客運6653增班延駛台中高鐵，...

台中資深警建置事故圖系統有功 獲交通部頒貢獻卓越獎

台中市交通大隊警員周新堯已任警職33年，從2020年起致力於交通事故系統的規畫，建置「道路交通事故資訊E化系統」，近日在...

彰化縣天使盃邁入17年 闖關主話多激活趣味競賽氣氛

彰化縣16家機構、330名「康復之友」，今到員林市圓林園參加一年一度彰化天使盃活動，透過玩投擲、猜拳等趣味大於競賽的闖關...

水環境改善完工…台中軟埤仔溪畔 重現水岸花都魅力

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府動用1億5千萬元辦理水環境改善工程，在昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。