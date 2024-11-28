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影／台灣好行首輛9人座小巴明天上路 跑南投北港溪線

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影

南投縣有14條台灣好行路線，全台最多，再新增北港溪線、八卦山線，達16條。北港溪線為原公路客運6653增班延駛台中高鐵，今開放試乘，明天通車，且首度採用9人座小巴，是台灣好行的第1輛小車，八卦山線則預計12月中旬上路。

縣府指出，為改善縣內景區交通服務，向交通部爭取台灣好行已有14條路線，全台最多；經評估草屯至國姓路線，新增九九峰動物樂園，並有工藝中心、北港溪溫泉、泰雅渡假村等景點，氦氣球樂園明年3月將開放，再爭取新增北港溪線。

而台灣好行北港溪線明天將正式通車，縣府今於九九峰動物樂園舉辦試乘儀式，縣長許淑華、縣議員簡賜勝及南投客運、台中區監理所代表等為當地造型站牌揭牌，並發小禮物給試乘到站遊客，業者更現場宣布該批遊客免費入場，場面熱鬧。

南投縣長許淑華說，縣內既有14條台灣好行營運路線，遍及日月潭、竹山、鹿谷、水里、信義、埔里、集集、魚池等鄉鎮市，橫跨台中、雲林斗六、彰化田中，甚至阿里山，北港溪線、八卦山線均會在今年底前通車，讓國人能輕鬆遊南投。

公路局台中區監理所表示，北港溪線以公路客運6653草屯－泰雅渡假村增班延駛至高鐵台中站，並繞駛九九峰動物樂園，讓旅客下高鐵後直接前往草屯、國姓，考量沿線部分景點路幅不寬，首度採用9人座小巴，成台灣好行的第1輛小車。

縣府則表示，北港溪線明天正式通車，初期每天往返2班次，上午8時、下午1時由台中高鐵發車，上午11時、下午4時從泰雅渡村假村發車；至於八卦山線，由高鐵經中興新村、南投市、名間松柏嶺及受天宮等景點，預計12月中旬上路。

南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，為特色站牌揭牌，明天正式通車。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，為特色站牌揭牌，明天正式通車。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，為特色站牌揭牌，明天正式通車。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，為特色站牌揭牌，明天正式通車。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影
南投縣爭取新增台灣好行北港溪線，便利台中往草屯、國姓景點，今開放試乘，明天通車，首度採用9人座小巴載客。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今於九九峰動物樂園舉辦台灣好行北港溪線試乘儀式，縣長許淑華（左1）發小禮物給試乘到站遊客。記者賴香珊／攝影
南投縣政府今於九九峰動物樂園舉辦台灣好行北港溪線試乘儀式，縣長許淑華（左1）發小禮物給試乘到站遊客。記者賴香珊／攝影

北港 台灣好行

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