台中資深警建置事故圖系統有功 獲交通部頒貢獻卓越獎

台中市交通大隊警員周新堯已任警職33年，從2020年起致力於交通事故系統的規畫，建置「道路交通事故資訊E化系統」，近日在交通部金安獎頒獎典禮，獲得貢獻卓越獎。

台中市警局交通大隊指出，周新堯是警專8期畢業，從事交通領域專業已有33年時間，從2020年起，致力於善用專業科技資源規畫，建置台中市「道路交通事故資訊E化系統」迄今。

另外市府去年辦理112年度廉能透明獎評選，周新堯代表市警局以「嘉惠民眾E化服務一條龍-DRIPSA生生不息蛻變規劃」便民服務規畫案參加評選，最後獲得「精進發展類」優選獎，獲獎之後又撰寫專案服務措施簡介及製作海報，提供市府政風處彙編成果辦理宣導。

交大提到，去年周新堯又籌畫建置交通事故處理系統升級方案，向內政部國土管理署爭取辦理「道路交通事故現場圖繪製系統建置採購案」經費補助，獲560萬元中央補助款，建置升級台中市事故現場圖繪製系統，辦理事故處理人員教育訓練，以有效提升交通事故處理品質，此次獲得金安獎肯定是「實至名歸」

交大大隊長鄭鴻文說，周新堯是交通大隊極為優秀的事故處理系統資訊專業人才，對於精進台中市交通安全業務、事故處理系統建置，具有卓越貢獻，今年獲得交通部頒發交通界奧斯卡獎「金安獎」殊榮，交通大隊全體同仁都與有榮焉。