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五堅情台中跨年晚會獨家演出 玖壹壹引爆開場

中央社／ 台中28日電

2025台中跨年晚會繼公布第1波演出卡司後，台中市政府今天再公布，人氣男團五堅情將獨家在台中合體演出，而本土天團玖壹壹將擔任第1棒開場演出。

2025台中跨年晚會將於12月31日在台中水湳中央公園盛大開唱，繼前一波公布重磅卡司韓國人氣女團MAMAMOO成員有「OST妖精」美稱的輝人Whee In及亞洲新天團告五人後，台中市政府今天再釋出第2波卡司名單。

市府新聞局表示，人氣男團五堅情W0LF（S）將獨家在台中跨年合體演出，以及台中在地發跡的天團玖壹壹將擔任第1棒，讓超嗨的本土嘻哈音樂一開場即引爆沸點；跨年晚會將從當天晚間6時正式展開，長達7小時、超過18組「全A咖」超強卡司接力登台飆唱，用好音樂陪伴大家迎向2025嶄新一刻。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，今年主題為「蛇現幸福」，主打全台唯一「全A咖」超級跨年演唱會，今年所邀請國內外大牌藝人，一字排開全都是北高巨蛋個唱票房秒殺等級歌手，就是要讓大家「實現幸福」。

五堅情W0LF（S）的邱鋒澤表示，「很期待！以往在台中跨年，中部歌迷特別熱情，尖叫聲非常大聲；今年會唱新歌，是我們回歸的第一首單曲，很期待唱給大家聽！」他喊話樂迷「希望到時候大家可以跟我們一起唱、一起嗨、一起跳，把你們的體力跟嗓音都準備好！」

玖壹壹的洋蔥也開心表示，這是第3次在台中跨年演出，距離上一次感覺自己進步很多，這次無論舞群、造型、樂手陣容，均為高規格製作，他喊話，絕對給台中限定的歌曲與精彩演出。

台中市 玖壹壹 跨年晚會

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