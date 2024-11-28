台灣好行南投北港溪線29日通車 便利溫泉區交通

台灣好行北港溪線明天通車，路線從高鐵台中站到國姓鄉泰雅渡假村，每天往返2班次，單程票價新台幣187元。投縣府說，將便利遊客到北港溪溫泉區，也為九九峰氦氣球樂園熱身。

積極推動「台灣好行」新增北港溪線的南投縣政府今天辦通車典禮，以9人座小巴行駛，可載7名乘客，沿途站點包含草屯鎮、國立台灣工藝研究發展中心、九九峰動物樂園、下坪林、福龜旅遊中心、柑子林、國姓鄉、埔尾、橋頭與北港溪溫泉。

南投縣長許淑華出席通車典禮說，為改善景區交通，她當立法委員時就積極為南投爭取台灣好行路線，感謝交通部觀光署與交通部公路局等合作，已有14條台灣好行營運路線的南投新增北港溪線後，12月將再開通八卦山線，持續提升景區交通服務。

南投縣政府觀光處表示，北港溪線延續台灣好行視覺形象，編印中、英、日、韓語旅遊摺頁；另外，慶祝南投擁有全台最多「台灣好行」路線，投縣府加碼推出抽獎，在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「樂旅南投」指定貼文按讚、留言就可抽門票、好行套票等好禮。