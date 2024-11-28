彰化縣天使盃邁入17年 闖關主話多激活趣味競賽氣氛

彰化縣16家機構、330名「康復之友」，今到員林市圓林園參加一年一度彰化天使盃活動，透過玩投擲、猜拳等趣味大於競賽的闖關遊戲，學習與人群接觸並享受暖暖冬陽。

彰化縣衛生局一連舉辦17年彰化天使盃活動，本年定調「元氣滿滿．讓愛啟航」，今參加隊伍依照機構分為16隊到四個闖關點進行競賽，雖有比賽性質，各機構人員帶領康復之友不趕時間，散步一般走在圓林園草地到達闖關點。

與別種團體競賽不同的是，康復之友趣味競賽很安靜，沒交談、沒打鬧，對各機構帶隊人員和遊戲關主一個口令、一個動作，最多話的是各關關主，詳細解說還拉著工作人員示範遊戲玩法，先炒熱團體氣氛拉近距離再開始玩遊戲，通常輪流玩10分以上康復之友有融入感，發出陣陣笑聲。

康復之友常指曾罹患精神健康問題，經適當療育、復健與社會支持，努力朝著復元之路逐步邁進的人。彰化縣衛生局醫政科長劉慧君說，過去天使盃舉辦才藝競賽、淨山、健行等活動，各機構根據康復之友的反應，認為戶外活動最能激發參與熱情，既能舒緩身心又可全體參與，所以今年選在圓林園滯洪池生態公園舉辦，讓康復之友走進自然。

彰化縣目前列管7千多名康復之友，分在住宿型、日照型的醫療養護機構，機構除了協助復能，有的會找代工給康復之友承做，訓練專注力還有工資，機構也訓練康復之友的才藝，陳姓康復之友參加鳳凰盃錦標賽在100公尺獲得冠軍。