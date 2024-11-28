快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣天使盃邁入17年 闖關主話多激活趣味競賽氣氛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「康復之友」到員林市圓林園滯洪池生態公園參加一年一度彰化天使盃活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「康復之友」到員林市圓林園滯洪池生態公園參加一年一度彰化天使盃活動。記者簡慧珍／攝影

彰化縣16家機構、330名「康復之友」，今到員林市圓林園參加一年一度彰化天使盃活動，透過玩投擲、猜拳等趣味大於競賽的闖關遊戲，學習與人群接觸並享受暖暖冬陽。

彰化縣衛生局一連舉辦17年彰化天使盃活動，本年定調「元氣滿滿．讓愛啟航」，今參加隊伍依照機構分為16隊到四個闖關點進行競賽，雖有比賽性質，各機構人員帶領康復之友不趕時間，散步一般走在圓林園草地到達闖關點。

與別種團體競賽不同的是，康復之友趣味競賽很安靜，沒交談、沒打鬧，對各機構帶隊人員和遊戲關主一個口令、一個動作，最多話的是各關關主，詳細解說還拉著工作人員示範遊戲玩法，先炒熱團體氣氛拉近距離再開始玩遊戲，通常輪流玩10分以上康復之友有融入感，發出陣陣笑聲。

康復之友常指曾罹患精神健康問題，經適當療育、復健與社會支持，努力朝著復元之路逐步邁進的人。彰化縣衛生局醫政科長劉慧君說，過去天使盃舉辦才藝競賽、淨山、健行等活動，各機構根據康復之友的反應，認為戶外活動最能激發參與熱情，既能舒緩身心又可全體參與，所以今年選在圓林園滯洪池生態公園舉辦，讓康復之友走進自然。

彰化縣目前列管7千多名康復之友，分在住宿型、日照型的醫療養護機構，機構除了協助復能，有的會找代工給康復之友承做，訓練專注力還有工資，機構也訓練康復之友的才藝，陳姓康復之友參加鳳凰盃錦標賽在100公尺獲得冠軍。

彰化縣「康復之友」玩闖關趣味遊戲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「康復之友」玩闖關趣味遊戲。記者簡慧珍／攝影

才藝 衛生局

延伸閱讀

找來菊池雄星當球隊王牌 天使的企圖心還不太夠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

彰化縣過半鄉鎮沒有眼科診所 扶輪社捐款導入AI改善

人生地不熟又怎樣！TWICE洛杉磯機場「幫走失女童找父母」完全是人間天使　6年前機場美談再被翻出

相關新聞

彰化縣天使盃邁入17年 闖關主話多激活趣味競賽氣氛

彰化縣16家機構、330名「康復之友」，今到員林市圓林園參加一年一度彰化天使盃活動，透過玩投擲、猜拳等趣味大於競賽的闖關...

山道猴子再亂闖入新中橫公路 信義警重新調整取締時段

南投山區近來氣候穩定，信義鄉台21線新中橫公路「山道猴子」再度現身，假日清晨經常出現大型重機及超跑車隊，經玉山塔塔加鞍部...

水環境改善完工…台中軟埤仔溪畔 重現水岸花都魅力

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府動用1億5千萬元辦理水環境改善工程，在昨天...

崩塌年餘遲未修…南投埔里虎頭山邊坡 明年發包施工

南投縣埔里虎頭山聯外道路上邊坡，受去年8月卡努風災影響出現崩塌，今年又遭多次颱風豪雨侵襲，常有土石滑落，上方路面產生裂縫...

微型電動二輪車掛牌上路 管理恐一國多制

微型電動二輪車（簡稱微電車）本月30日起掛牌上路，中部掛牌數全國最多。台中市道安會報昨討論，微電車管理由各縣市訂定，恐一...

台中巨蛋「延宕3年」卻未向議會報告挨批 運動局道歉了

台中市議會教育文化委員會今審查運動局明年度預算，不滿台中巨蛋去年送審規畫2027年完工，今年卻變2030年完工，工期延宕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。