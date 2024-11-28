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山道猴子再亂闖入新中橫公路 信義警重新調整取締時段

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
民眾舉報台21線新中橫公路，每逢假日常有大型重機及超跑進入沿途帶來的噪音讓民眾不堪其擾。圖／信義警分局提供
民眾舉報台21線新中橫公路，每逢假日常有大型重機及超跑進入沿途帶來的噪音讓民眾不堪其擾。圖／信義警分局提供

南投山區近來氣候穩定，信義鄉台21線新中橫公路「山道猴子」再度現身，假日清晨經常出現大型重機及超跑車隊，經玉山塔塔加鞍部前往阿里山車聚，沿途重踩油門的噪音，讓民眾不堪其擾，信義分局表示，將調整清晨取締時段，對車隊噪音與超速將加強執法，除在進行攔查外，也會設置移動式取締噪音儀器。

信義分局指出，台21線省道不但具備筆直的道路，更有新中橫公路多彎道的跑山環境，並在塔塔加遊憩區可接上台18線阿里山公路，是近來不少大型重機及超跑車隊最愛的路線之一，今年暑假起，每逢假日就會出現車隊齊聚出遊，出現危險駕車行為，更因非法改裝車輛產生刺耳引擎及排氣管的高聲量，影響民眾居住安寧。

信義鄉民說，颱風季過後，東埔又逢溫泉季，假日常見重機車隊在省道台21線新中橫路段跑山，部分重機騎士更扮演「山道猴子」，在多處路段高速壓車過彎，嚇壞不少沿路居民，另外也常見跑車車隊集結跑山，甚至說「超跑都在清晨，很囂張很囂張，很吵很吵，但這個時間點警察估計都還在睡覺。」

信義分局長邱逸樵表示，今年暑假曾對轄區車隊出沒熱點進行噪音與超速取締，當時執法成效不錯，暑假後半段則因颱風頻繁報到，加上上山車隊銳減，取締勤務才減少，近來違規行為再起，為防止噪音與危險駕車行為，將主動調整清晨取締時段，維護居民安寧的生活品質。再起，以維交通與民眾安全。

民眾舉報台21線新中橫公路，每逢假日常有大型重機及超跑進入沿途帶來的噪音讓民眾不堪其擾。圖／信義警分局提供
民眾舉報台21線新中橫公路，每逢假日常有大型重機及超跑進入沿途帶來的噪音讓民眾不堪其擾。圖／信義警分局提供

中橫公路 噪音 重機

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