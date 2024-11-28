聽新聞
0:00 / 0:00

微型電動二輪車掛牌上路 管理恐一國多制

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
微電車11月30日起須懸掛車牌及投保強制險始可合法上路，違者依處罰條例處1200至3600元罰鍰，並將車輛移置保管。圖／聯合報系資料照片
微電車11月30日起須懸掛車牌及投保強制險始可合法上路，違者依處罰條例處1200至3600元罰鍰，並將車輛移置保管。圖／聯合報系資料照片

微型電動二輪車（簡稱微電車）本月30日起掛牌上路，中部掛牌數全國最多。台中市道安會報昨討論，微電車管理由各縣市訂定，恐一國多制，未來如像「小綿羊」機車改裝，飆車再起，且有起火危險，盼中央統一訂定罰則，從源頭著手，重罰改裝業者。

市長盧秀燕昨主持台中道安會報，她憂心，若抓到微電車沒有車牌，如何移置？各縣市執法不一，還有微電車改裝車問題，抓不勝抓，應由源頭禁止，重罰改裝業者，建議中央統一訂定，會請台中的立委向中央爭取。

微電車領牌2年緩衝期將結束，公路局台中區監理所統計，至本月26日，全國微電車掛牌登記數量25萬1445輛，台中區監理所所轄台中、彰化、南投3縣市數量達6萬3743輛，約占25％，全國最多。

台中區監理所說明，過去微電車無需考照、年滿14歲即可騎乘，成為短程代步的好選擇，尤其受年輕人、長輩歡迎；但11月30日起須懸掛車牌及投保強制險始可合法上路，違者依處罰條例處1200至3600元罰鍰，並將車輛移置保管。監理單位與警方將在30日政策上路後，加強取締3個月。

台中市道安會報昨討論，有委員認為，年滿14歲就能騎微電車，國高中生出於好奇，有的沒有經驗，要加強交通安全教育；也有委員認為，年輕人追求速度，若沒從源頭改裝業者管理，恐會如過去「小綿羊」機車（小型機車）改裝，飆車風再起。

台中市教育局說，會與警方合作，加強進入校園宣導交通安全，會統計騎乘學生數，以及未來會與學校合作考照上路訓練。

也有委員提出，現在微電車管理由各縣市通過自治條例訂定，恐一國多制，尤其是可能衍生的改裝問題、飆車再起，且有起火危險，盼中央統一訂定罰則，從源頭著手，重罰改裝業者。

台中區監理所說明，微電車經查獲改裝規格，罰1800至5400元，行駛逾每小時25公里，罰900至1800元。

台中市 盧秀燕 綿羊

延伸閱讀

更便利 南市永康東橋智慧路邊充電停車柱示範區啟用

影／無照駕駛年取締30萬件！終身禁考照罰到誰？微電車未掛牌將受罰

金管會：微電車納保強制險過渡期將屆 近19萬輛投保

微型電動二輪車周末起加強取締 南投縣內領牌僅7620輛

相關新聞

微型電動二輪車掛牌上路 管理恐一國多制

微型電動二輪車（簡稱微電車）本月30日起掛牌上路，中部掛牌數全國最多。台中市道安會報昨討論，微電車管理由各縣市訂定，恐一...

水環境改善完工…台中軟埤仔溪畔 重現水岸花都魅力

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府動用1億5千萬元辦理水環境改善工程，在昨天...

崩塌年餘遲未修…南投埔里虎頭山邊坡 明年發包施工

南投縣埔里虎頭山聯外道路上邊坡，受去年8月卡努風災影響出現崩塌，今年又遭多次颱風豪雨侵襲，常有土石滑落，上方路面產生裂縫...

台中巨蛋「延宕3年」卻未向議會報告挨批 運動局道歉了

台中市議會教育文化委員會今審查運動局明年度預算，不滿台中巨蛋去年送審規畫2027年完工，今年卻變2030年完工，工期延宕...

南投義消表揚 2人年資「破表」！55年歲月貢獻救災逾半輩子

南投縣消防局今天表揚無私付出義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體，其中義消顧問簡建豐、黃嘉政的年資「破表」級達5...

卓揆指中火議題凌駕專業喊話盧秀燕 中市府回應了

台中市長盧秀燕日前怒批中火二期環評過關，是「增氣不減煤」。行政院長卓榮泰認為，不要政治凌駕專業，並呼籲盧秀燕「展現氣度」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。