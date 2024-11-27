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台中巨蛋「延宕3年」卻未向議會報告挨批 運動局道歉了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中巨蛋今年3月開工，圖為模擬實景。圖／台中市府提供
台中巨蛋今年3月開工，圖為模擬實景。圖／台中市府提供

台中市議會教育文化委員會今審查運動局明年度預算，不滿台中巨蛋去年送審規畫2027年完工，今年卻變2030年完工，工期延宕3年，竟未曾向議會報告；運動局代理局長游志祥對於未向議會報告，他向委員會致歉。

台中巨蛋原預算65億，歷經8次流標，去年市府爭取追加預算到99.98億推動，終於在今年3月動工。台中市議會教育文化委員會今審查運動局明年度預算。議員陳淑華質疑，市府去年急於爭取追加預算，但台中巨蛋明年度預算竟減列10億多，工程進度有變化？

游志祥指出，因應之前工程發包不順利，今年開工後配合相關工程進度調整工程預算，巨蛋目前進度比原訂期程超前，預訂2030年完工。

市議員陳淑華、江肇國、林碧秀關切，2030年是完工啟用，還是只有「空殼」？游志祥說，2030年是完工取得使用執照，另還需1年裝修。

游志祥表示，台中巨蛋目前預定進度2％，實際進度約3.5％，有些微超前；依照規畫，大巨蛋可容納1.6萬人、小巨蛋可容納約5000人，2030年將同步完工，市府會同時辦理ROT相關流程，已展開評估作業。

市議員陳淑華、江肇國與議員張家銨質疑，去年運動局送審巨蛋今年度預算時，規畫巨蛋預訂2027年完工，如今竟變2030年完工，工期延宕3年，重大建設的工程期程變動竟未曾向議會報告，只在今年巨蛋動工宣布2030年完工期程，「議會最後一個知道」，根本不尊重議會，江肇國更揚言凍結巨蛋預算。

教育文化委員會召集人、議員李中裁示，通過台中巨蛋預算但附帶決議除要求巨蛋須在2031年如期啟用營運，運動局另須在二讀會進行延宕專案報告。

台中巨蛋 議員 運動

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