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崩塌年餘遲未修…南投埔里虎頭山邊坡 明年發包施工

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里虎頭山聯外道邊坡崩塌，常有土石滑落，鎮公所明年發包施工。記者賴香珊／攝影
埔里虎頭山聯外道邊坡崩塌，常有土石滑落，鎮公所明年發包施工。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里虎頭山聯外道路上邊坡，受去年8月卡努風災影響出現崩塌，今年又遭多次颱風豪雨侵襲，常有土石滑落，上方路面產生裂縫，危及通行安全。鎮公所表示，已向中央申請災修核定700萬元，正加速設計，明年發包施工。

虎頭山海拔約600公尺，循地理中心碑旁知安路可開車直達山頂，視野佳，且設有停車場、登山步道、景觀平台，能鳥瞰市區及夜景，常有民眾前往踏青健身；且因當地氣流穩定可從事飛行傘運動，常見傘花朵朵，成鎮內指標性景點。

但去年8月卡努颱風雨量驚人，重創仁愛、埔里等地，通往虎頭山的知安路邊坡也因豪雨發生嚴重崩塌，土石一度中斷交通，清除後雖恢復通行，但上邊坡出現高約50公尺、寬30公尺的大型崩塌點，崩塌點上方路面稍見裂縫。

在受災1年後，遲未修建，今年又接連受凱米、山陀兒、康芮等颱風帶來豪雨侵襲，知安路邊坡土石不定時滑落，地方憂心不斷沖刷淘空崩塌點上方道路路基及護欄，災情持續擴大，再不整治，恐造成道路中斷，甚至危及用路人安全。

公所表示，去年風災後，即向中央申請災修，目前已獲核定700萬經費，除辦理邊坡整治，也須兼顧景觀，將參照投131線牛洞段災修工法，加強橫縱向排截水措施，並徵詢縣府、日月潭國家風景管理處意見，完成設計，盡速在明年發包施工。

卡努颱風 崩塌 豪雨

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