水環境改善完工…台中軟埤仔溪畔 重現水岸花都魅力

軟埤仔溪貫穿台中市豐原及神岡兩區，為改善河岸自然生態、優化水岸環境，台中市政府動用1億5千萬元辦理水環境改善工程，在昨天的完工啟用儀式中，市長盧秀燕當場在溪畔拍照打卡，稱讚此新景點。

台中市軟埤仔溪水環境改善工程，是由經濟部水利署補助1億1700萬元，市府自籌3300萬元，自2022年10月動工，昨天的啟用儀式，市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣與多位市議員、里長到場。

盧秀燕表示，這次改善工程融入景觀美學，重新喚醒市民對「豐葦之原」的水岸記憶，透過塊石護岸、蜿蜒河道意象、汙水截流、綠化空間創建，以及人行動線串聯等工程設計，讓乾涸已久的河道重獲生命與活力，展現水岸花都的新風貌。

水利局長范世億表示，軟埤仔溪平時主要以灌溉用水為主，因水量調節問題導致上游區域長年乾涸，工程規畫階段多次與水利署中水分署、農水署協調水源，並納入在地民眾的意見，最終在不影響農民灌溉用水前提下，農水署同意分流，水利局藉此流量打造晴天保水，雨天透水的生命力河川，工程完成後，民眾更可在完整性河岸步道休憩漫步，感受水岸花都的獨特魅力。