卓揆指中火議題凌駕專業喊話盧秀燕 中市府回應了

台中市長盧秀燕日前怒批中火二期環評過關，是「增氣不減煤」。行政院長卓榮泰認為，不要政治凌駕專業，並呼籲盧秀燕「展現氣度」。對此，台中市政府回應，捍衛中南部民眾健康！中市府支持「以氣換煤」，中火應提出逐年減煤路徑圖。

台中市環保局回應，二期燃氣機組的環評只有增4部燃氣、拆2部燃煤。希望台電依卓榮受訪的論述，環評承諾建一拆一，再增4部燃氣，應拆4部燃煤機組。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，卓說明，中央當初和台中市府的協議就是建一個燃氣機組、拆一個燃煤機組，回頭說要多拆燃煤機組，等於是凌駕環評的專家意見，人民常希望政治不要凌駕專業，卻經常要求凌駕專業是不合理的。

至於是否有把握說服盧秀燕？卓榮泰說，「我完全了解地方首長講法、想法、做法，她一定要滿足她的市民，但任何一個有志於未來往中央發展的人，這個時候我們就會看見她的氣度，還有她的心理狀況」。

台中市政府表示，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，也是台中市最大的固定汙染源，這是不爭的事實；市府透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等管制策略，促使中火用煤量從2018年的1597萬噸大幅減少至去年的1209萬噸，對照空品監測數據，中市PM2.5年均濃度由2018年每立方公尺18.8微克，降低到去年10月14.1微克，事實證明，減煤是改善空汙最有效的方法，也是全民的共識。

台中市政府指出，市府要求台電在國內多部燃氣機組逐步上線的同時，應具體提出中火逐年的減煤、減汙及減碳承諾，才能維護中南部的民眾健康及環境品質。