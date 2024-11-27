快訊

挪用356萬「就業安定基金」辦演唱會高歌 許銘春涉貪列被告

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆指中火議題凌駕專業喊話盧秀燕 中市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕日前怒批中火二期環評過關，是「增氣不減煤」。行政院長卓榮泰認為，不要政治凌駕專業，並呼籲盧秀燕「展現氣度」。對此，台中市政府回應，捍衛中南部民眾健康！中市府支持「以氣換煤」，中火應提出逐年減煤路徑圖。

台中市環保局回應，二期燃氣機組的環評只有增4部燃氣、拆2部燃煤。希望台電依卓榮受訪的論述，環評承諾建一拆一，再增4部燃氣，應拆4部燃煤機組。

網路節目「齊有此理」今天播出卓榮泰專訪內容，卓說明，中央當初和台中市府的協議就是建一個燃氣機組、拆一個燃煤機組，回頭說要多拆燃煤機組，等於是凌駕環評的專家意見，人民常希望政治不要凌駕專業，卻經常要求凌駕專業是不合理的。

至於是否有把握說服盧秀燕？卓榮泰說，「我完全了解地方首長講法、想法、做法，她一定要滿足她的市民，但任何一個有志於未來往中央發展的人，這個時候我們就會看見她的氣度，還有她的心理狀況」。

台中市政府表示，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，也是台中市最大的固定汙染源，這是不爭的事實；市府透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等管制策略，促使中火用煤量從2018年的1597萬噸大幅減少至去年的1209萬噸，對照空品監測數據，中市PM2.5年均濃度由2018年每立方公尺18.8微克，降低到去年10月14.1微克，事實證明，減煤是改善空汙最有效的方法，也是全民的共識。

台中市政府指出，市府要求台電在國內多部燃氣機組逐步上線的同時，應具體提出中火逐年的減煤、減汙及減碳承諾，才能維護中南部的民眾健康及環境品質。

台中市政府強調，市府立場始終支持「以氣換煤」，針對近期中火爭議，市府訴求中火應至少「增一拆一」，並提出逐年減煤路徑圖，並非10年後的目標值，希望各界共同為空氣品質的改善繼續努力，盼行政院懇聽中南部人民的心聲。

台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（中）。圖／聯合報系資料照片
卓榮泰日前視察中火。圖／本報資料照片
卓榮泰日前視察中火。圖／本報資料照片

中火 環評

延伸閱讀

台中檢察官温雅惠緝毒有功 行政院長卓榮泰今嘉勉表揚

卓榮泰：交付洪申翰優先任務 重啟調查公務員輕生案

指盧秀燕中火議題凌駕專業 卓揆：有志中央者要展現氣度

受邀歐洲商會演講...盧秀燕全程英文演說 還介紹泡沫紅茶

相關新聞

卓揆指中火議題凌駕專業喊話盧秀燕 中市府回應了

台中市長盧秀燕日前怒批中火二期環評過關，是「增氣不減煤」。行政院長卓榮泰認為，不要政治凌駕專業，並呼籲盧秀燕「展現氣度」...

微電車11/30掛牌上路 台中憂飆風再起籲中央重罰業者

微型電動二輪車（簡稱微電車）11月30日起掛牌上路，中部掛牌數全國最多。台中市道安會報今討論，微電車管理由各縣市訂定，恐...

梨山「山谷燈光節」明點燈！ 空拍童話耶誕村影片先曝光

在梨山舉辦的「山谷燈光節」明天點燈！參山國家風景區管理處為了迎接這個節日的到來，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐...

用路人怕怕...南投埔里虎頭山 邊坡崩塌1年多遲未修

南投埔里虎頭山聯外道路上邊坡受去年8月卡努風災影響出現崩塌，今年又遭多次颱風豪雨侵襲，常有土石滑落，上方路面產生裂縫，用...

彰化縣過半鄉鎮沒有眼科診所 扶輪社捐款導入AI改善

彰化縣26鄉鎮僅10個鄉鎮設有眼科醫療院所，彰化縣政府推動守護長者視力-睛睬亮眼計畫，去年獲國際扶輪3462地區等捐贈3...

受邀歐洲商會演講...盧秀燕全程英文演說 還介紹珍珠奶茶

台中市長盧秀燕下午受邀歐洲在台商務協會演講，她全程用英文演說，雖不能說非常流利，但已能與主持人理事長徐尹容對談，會場裡也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。