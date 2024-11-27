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微電車11/30掛牌上路 台中憂飆風再起籲中央重罰業者

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供

微型電動二輪車（簡稱微電車）11月30日起掛牌上路，中部掛牌數全國最多。台中市道安會報今討論，微電車管理由各縣市訂定，恐一國多制，未來恐如「小綿羊」機車改裝，飆車再起，且有起火危險，盼中央統一訂定罰則，從源頭著手，重罰改裝業者。

市長盧秀燕說，會中討論若抓到微電車沒有車牌，如何移置？各縣市執法不一，還有微電車改裝車問題，抓不勝抓，應由源頭禁止，重罰改裝業者，建議中央統一訂定，會請台中的立委向中央爭取。

交通部公路局台中區監理所統計，截至26日，全國微電車掛牌登記數量25萬1445輛，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。

台中區監理所說明，過去微電車無需考照、年滿14歲即可騎乘，成為短程代步的好選擇，尤其受年輕人、長輩的歡迎；微電車11月30日起須懸掛車牌及投保強制險始可合法上路，違者依處罰條例處1200至3600元罰鍰，並將車輛移置保管。監理單位與警方微電車上路後，加強取締3個月。

台中市道安會報今討論，有委員認為，年滿14歲就能騎微電車，這群國高中生出於好奇，有的沒有經驗，因此要加強交通安全教育，也有委員認為，年輕人追求速度，若沒有從源頭改裝業者管理，恐會如過去「小綿羊」機車（小型機車）改裝，飆車風再起。

台中市教育局說明，會與警方合作，加強進入校園宣導交通安全，會統計騎乘學生數，以及未來會與學校合作考照上路訓練。

也有委員提出，現在微電車管理由各縣市通過自治條例訂定，恐一國多制，尤其是恐衍生出改裝問題、飆車再起，且有起火危險，盼中央統一訂定罰則，從源頭著手，重罰改裝業者。

台中區監理所說明，微電車經查獲改裝規格，罰1800至5400元，行駛超過每小時25公里，罰900至1800元。

台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供
台中區監理所統計，台中區監理所所轄台中、彰化、南投三縣市數量達6萬3743輛，約25％，全國最多。圖／台中區監理所提供

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