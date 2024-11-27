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南投義消表揚 2人年資「破表」！55年歲月貢獻救災逾半輩子

中央社／ 南投縣27日電
南投縣消防局今天表揚無私付出義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體。圖／南投縣消防局提供
南投縣消防局今天表揚無私付出義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體。圖／南投縣消防局提供

南投縣消防局今天表揚無私付出義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體，其中義消顧問簡建豐、黃嘉政的年資「破表」級達55年，逾半輩子貢獻救災，讓眾人敬佩。

南投縣消防局今天舉辦民力團體年資標頒發暨績優人員表揚典禮，南投縣長許淑華出席為579人頒獎，包含全國楷模4人、縣內楷模10人、年度績優人員縣長獎89人、局長獎136人、年資標340人。

許淑華說，消防、義消、防火宣導、鳳凰志工是非常重要夥伴，現場播放服務年資40年以上人員專訪影片，內容令人感佩，但無論年資多長，大家都非常熱愛消防工作，希望透過表揚致謝付出，也提醒協勤時務必注意安全，縣府也會持續支持消防及後援設備。

消防局表示，義消第一大隊第三中隊顧問簡建豐及黃嘉政、草屯義消分隊顧問陳建文、名間義消分隊顧問莊朝海、名間水上救生分隊顧問董瑞益服務年資滿40年，大半輩子貢獻救災工作，尤其簡建豐、黃嘉政年資更長達55年，無私為民服務精神令人敬佩。

消防局表示，年資標是消防、民力團體長期奉獻象徵，分為5年、10年、15年、20年，以5年為級距至45年，這些在火場出生入死的義消、協助緊急救護鳳凰志工、防火宣導隊、協助救災的民間救難團體，不畏艱辛發揮人溺己溺精神，讓南投成為更安全家園。

許淑華

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