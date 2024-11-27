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梨山「山谷燈光節」明點燈！ 空拍童話耶誕村影片先曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山舉辦的「山谷燈光節」明天點燈！參山國家風景區管理處為了迎接這個節日的到來，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐，彷彿就是一個「童話耶誕村」今天並公開了1支可以看到全景的空拍影片，讓大家觀賞後能啟程，上山度假、賞燈。

參山國家風景區管理處在每年12月至隔年1月的耶誕節及新年之際舉辦山谷燈光節，希望藉由在梨山、谷關的光環境布置，以及耶誕節及跨年過節氣氛，吸引遊客到和平區賞燈、旅遊，同時體驗溫泉、享用當季農特產品、山岳健行，以及部落觀光。

參山國家風景區管理處說，位在梨山賓館前的兩棵28公尺高的雪松，已經利用燈光打造成白雪耶誕樹，也是全台最高的耶誕樹。明天下午6時就將在樹下點燈，並為活動開幕。

另外，谷關溫泉公園也被裝扮成童話中的耶誕村，璀璨的燈光也令人彷彿到了日本合掌村的童話世界。

參山國家風景區管理處說，點燈現場將邀請著名樂團演唱，並有在地特色商品市集，讓過節氣氛溢滿整個山谷。接下來梨山賓館前和谷關溫泉公園每天在燈亮後，每半小時都有燈光秀，同時還伴隨音樂，帶來視覺與聽覺的享受。12月21日、28日下午6時，也分別有周末音樂會，歡迎大家前往。

參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供
參山國家風景區管理處為了迎接「山谷燈光節」，最近已把梨山和谷關利用燈光打造的美輪美奐。圖／參山國家風景區管理處提供

國家風景區 梨山 谷關

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