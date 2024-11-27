用路人怕怕...南投埔里虎頭山 邊坡崩塌1年多遲未修

南投埔里虎頭山聯外道路上邊坡受去年8月卡努風災影響出現崩塌，今年又遭多次颱風豪雨侵襲，常有土石滑落，上方路面產生裂縫，用路人怕怕。公所表示，考量危及通行安全，向中央申請災修核定700萬元，正加速設計，明年發包施工。

虎頭山是海拔約600公尺，循地理中心碑旁知安路可開車直達山頂，且設有停車場、登山步道、景觀平台，能鳥瞰市區及夜景，視野佳，常有民眾前往踏青健身；且因當地氣流穩定可從事飛行傘運動，過去常見傘花朵朵，成鎮內指標性景點。

但去年8月卡努颱風雨量驚人，重創仁愛、埔里等地，通往虎頭山的知安路邊坡也因豪雨發生嚴重崩塌，土石一度中斷交通，清除後雖恢復通行，但上邊坡出現高約50公尺、寬30公尺的大型崩塌點，崩塌點上方路面稍見裂縫，今年加劇。

今年因接連受凱米、山陀兒、康芮等颱風侵擾，豪雨狀況也多，知安路邊坡土石就不定時滑落，地方憂心，受災1年遲未修建，不斷沖刷掏空崩塌點上方道路路基及護欄，災情也持續擴大，再不整治，恐造成道路中斷，甚至危及用路人安全。

公所表示，去年受災後即向中央申請災修，目前已獲核定經費700萬元，除進行邊坡整治，也須兼顧景觀，將參照投131線牛洞段災修工法，加強橫縱向排截水措施，並徵詢縣府、日月潭國家風景管理處意見，完成設計盡速在明年發包施工。