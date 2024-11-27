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彰化縣過半鄉鎮沒有眼科診所 扶輪社捐款導入AI改善
彰化縣26鄉鎮僅10個鄉鎮設有眼科醫療院所，彰化縣政府推動守護長者視力-睛睬亮眼計畫，去年獲國際扶輪3462地區等捐贈300多萬元獎助金，今天再捐贈112萬元，針對車輛、設備，到AI科技跟醫療結合，改善鄉親無法就近就醫的問題。
彰化縣長王惠美在縣警局中庭代表接受捐贈時表示， 人說目睭若好，人生是彩色的，感謝扶輪社長期以來一起支持守護彰化長者的視力，還有彰化縣驗光師公會及驗光生公會也一起來參與，這項計畫從第一年至今，已辦理234場視力檢查，服務約1萬8千位長者，明年度提升以AI來助力，再提升服務5千名以上的長者，讓鄉親眼睛看得清，生活會更明、更健康。
鹿港東區扶輪社長林世民表示，鹿港東區扶輪社與彰化縣政府執行扶輪全球獎助金計畫已近5年，目的就是希望能夠提早篩檢出有視網膜病變、青光眼、黃斑部病變的老人，透過AI設備的檢查，確認到真正眼睛有問題的老人，就會將他們轉介到眼科醫院，這對於沒有眼科醫師的偏鄉老人服務，是非常有意義的一件事情。
衛生局表示，鹿港東區扶輪社、福興東區扶輪社以及韓國水原老松扶輪社攜手合作，運用申請的扶輪社全球獎助金，購置AI眼底檢查設備及建置護眼服務系統平台，將提供給縣內26鄉鎮市衛生所、眼科診所及社區照顧關懷據點，守護長者視力。
衛生局表示，透過AI技術進行眼底影像分析並導入AI判讀，協助非專科醫護進行初步診斷，不僅縮短城鄉醫療差距，減少長輩舟車勞頓之苦，也有效提升基層醫療服務的效率與品質。
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