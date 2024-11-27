受邀歐洲商會演講...盧秀燕全程英文演說 還介紹泡沫紅茶

台中市長盧秀燕下午受邀歐洲在台商務協會演講，她全程用英文演說，雖不能說非常流利，但已能與主持人理事長徐尹容對談，會場裡也經常冒出會意的笑聲，顯示她的英文已有一定程度，正朝著國際化前進。

盧秀燕曾在去年3月世界棒球經典賽期間，在台中裕元花園酒店接待號稱是當代最傑出的救援投手李維拉時，就已經可以用英語與李維拉話家常。去年10月13日，西班牙商務辦事處在台中市政府舉辦西班牙國慶晚會，當天市府人員有替盧秀燕準備好演講稿，也有翻譯老師在場，但盧秀燕致詞時，仍全程使用英語，令在場人士相當驚訝。今年7月赴美訪問時，也有消息傳出，她還請了英文老師勤練英文，想能有更佳的交談能力。

盧秀燕演說一開頭，就用英文說要請大家喝泡沫紅茶，會場上馬上響起一陣歡呼。當泡沫紅茶端上桌時，她還特別英文介紹了一番，並說茶是來自「春水堂」。

她也介紹，台中在促進民生經濟、產業投資與環境永續等面向所做的努力，以及特別敬佩歐洲對環保及氣候變遷議題的重視，以及感謝歐商深耕台中離岸風電產業，盼攜手歐商創造更多合作契機。

盧秀燕說，促進台歐雙邊經濟發展，是市府與歐洲商會共同的目標。為此，台中做了許多努力。為使台中城市形象躍上國際，今年購物節特別邀請大使拍攝廣告，透過比利時大使馬徹生動介紹比利時鬆餅、啤酒、巧克力等異國美食，及高呼「台中購物節No.1！」行動力挺，再次讓台中的形象深入人心，同時也為比利時進行一次成功的城市外交。

她也現場向台下歐商介紹台中通購物節app的下載及使用，台下的歐商也都拿起手機，從螢幕上下載app，現場引起一陣騷動。

現場有風電商、疫苗商紛提問有關稅賦的優惠，以及如何進一步進用人才等問題，還有人說，有意引進氫能發展。歐洲在台商務協會執行長何飛逸說，歐商很重視台中，已有14家會員廠商在此設廠並建立總部，「來這裡是應該的」而風能的前景佳，往後多年都還會有持續的廠商來台中並進一步發展。

盧秀燕說，風力和能源是歐商的強項，因此風能廠商特別多，市府過去已和他們有很多合作，未來還會在各個方面給予協助，而且也是台中產業發展的新方向。